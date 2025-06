Preţurile la energia electrică vor fi stabilite din nou pe piaţa liberă de la 1 iulie

Astfel, începând de marţi, nu se vor mai aplica preţurile plafonate, de 0,68 lei/kWh, 0,80 lei/kWh şi 1,3 lei/kWh, în funcţie de consum, consumatorii urmând să plătească preţurile din contractul încheiat cu furnizorul. Conform ofertelor transmise clienţilor, noile preţuri ajung până în jurul valorii de 1,5 lei/kWh, ceea ce înseamnă că, în cazul celor cu consum până în 100 KWh factura s-ar putea dubla.



Consumatorii au însă posibilitatea de a-şi schimba furnizorul, online, atunci când găsesc o ofertă mai bună, iar Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei recomandă consumatorilor să verifice comparatorul de preţuri (https://posf.ro/comparator?comparatorType=electric), pentru a-şi alege oferta pe are o consideră a fi cea mai avantajoasă.



Pentru consumatorii vulnerabili, Guvernul a aprobat în şedinţa de la finele săptămânii trecute acordarea unui ajutor lunar în valoare de 50 de lei, sub forma unui tichet electronic, pentru plata facturilor la energie electrică.



*** ANRE recomandă consumatorilor să verifice ofertele din piaţă şi să schimbe furnizorul în cazul în care găsesc o ofertă mai bună



"Începând cu 1 iulie 2025, se încheie schema de plafonare a preţurilor la energie electrică. Ce trebuie să facem? Să alegem informat. După aproape 4 ani şi jumătate de sprijin guvernamental, preţurile la energie electrică vor fi din nou stabilite pe piaţa liberă. Pentru a evita o creştere bruscă a facturii, încurajez toţi consumatorii să: verifice ofertele din piaţă folosind comparatorul de preţuri ANRE: https://posf.ro/comparator?comparatorType=electric; să îşi schimbe furnizorul, rapid şi gratuit, direct online, în doar 24 de ore, atunci când găsesc o ofertă mai bună", a scris preşedintele ANRE, George-Sergiu Niculescu pe pagina sa de Facebook.



De altfel, ANRE a lansat şi o campanie naţională de informare publică, destinată consumatorilor de energie electrică, în contextul în care, la data de 1 iulie 2025, va înceta schema de plafonare-compensare aplicabilă preţurilor din sectorul energetic



"Materialele au fost concepute pentru a ajunge la publicuri variate - de la consumatorul activ din mediul urban, familiarizat cu piaţa concurenţială, până la consumatorul vulnerabil sau ezitant, care are nevoie de informaţie clară şi încredere în proces. Primul spot video are un ton informativ şi liniştitor, cu accent pe siguranţa procesului de alegere şi pe dreptul legal de a schimba furnizorul. Al doilea spot este mai dinamic, adresându-se consumatorilor mai familiarizaţi cu piaţa şi care caută control şi predictibilitate. Ambele promovează comparatorul oficial de oferte ANRE şi transmit mesajul esenţial: ai dreptul să alegi, fără costuri, rapid şi informat", conform comunicatului.



Totodată, preşedintele autorităţii a cerut tuturor furnizorilor să trimită notificări clare privind noile preţuri, anunţând sancţiuni în cazul celor care nu fac acest lucru.



Niculescu a mai subliniat că unii furnizori au început să vină cu oferte mai bune şi că mii de portări de contracte au loc zilnic.



"Unii furnizori au început să vină cu oferte mai bune pentru a-şi păstra clienţii. Mii de portări de contracte de furnizare de energie electrică au loc în fiecare zi. Mesajul meu către furnizori este simplu Nu vă luptaţi doar pentru a vă menţine portofoliul - veniţi cu oferte atractive şi pentru clienţii altor furnizori", a mai transmis Niculescu pe reţeaua de socializare.



*** Sprijin pentru 2,1 milioane gospodării sub forma unui tichet electronic



Executivul a aprobat în şedinţa de vineri iniţiativa elaborată de Ministerul Muncii Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Energiei prin care persoanele aflate în risc de sărăcie energetică vor primi ajutoare pentru plata facturilor.



Astfel, începând cu 1 iulie 2025, consumatorii eligibili vor putea beneficia de un ajutor lunar în valoare de 50 de lei, pentru plata facturilor la energie electrică. Măsura vizează sprijinirea persoanelor singure cu venituri sub 1.940 lei/lună şi familiilor cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană. Peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga ţară vor putea accesa acest sprijin.



Ajutorul se acordă sub forma unui tichet electronic, care poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, prin intermediul Poştei Române, fără comisioane sau costuri suplimentare aplicate beneficiarilor.



Cererea se poate depune online, prin aplicaţia EPIDS gestionată şi pusă la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Pentru cei care nu au acces la internet, autorităţile locale şi oficiile poştale vor oferi sprijin la completarea solicitării.



*** Pentru prosumatori, dacă există un contract în vigoare, rămâne valabil, cu aceeaşi clauze



Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul ANRE, în cazul prosumatorilor, dacă aceştia au un contract în vigoare cu un furnizor de energie electrică, acesta rămâne valabil cu aceleaşi clauze. În ceea ce priveşte preţul, dacă contractul are termen de expirare după data de 1 iulie, ar trebui să se aplice prevederile şi preţul din contract, până la expirarea acestuia, atunci când se va transmite o nouă ofertă.



"Schema de plafonare a preţurilor la energie electrică s-a încheiat, dar drepturile prosumatorilor nu s-au modificat. Dacă aveţi o putere instalată de până la 200 kW aveţi dreptul la compensare cantitativă direct în factură, iar dacă aţi produs mai multă energie decât aţi consumat, puteţi utiliza cantitatea de energie pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării.

Practic, dacă energia electrică produsă în calitate de prosumator este egală cu energia electrică consumată de dumneavoastră, atunci nu ar trebui să fiţi impactat de finalizarea schemei de plafonare-compensare. În cazul în care, balanţa indică un auto-consum mai mare decât producţia, atunci pentru diferenţă veţi plăti preţul final pe care îl regăsiţi în contractul de furnizare.

În cazul în care energia electrică produsă de dumneavoastră este cantitativ mai mare decât cea consumată în intervalul de facturare (de obicei lunar), preţul pe care îl veţi primi pentru această energie ar trebui să fie egal cu preţul energiei electrice active din contractul de furnizare", explică reprezentanţii ANRE.



Pentru prosumatorii cu putere instalată de peste 200 kW şi până în 400 kW, furnizorii sunt obligaţi să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă.



ANRE precizează însă că această calitate de prosumator presupune acelaşi furnizor şi, în cazul în care doresc să schimbe contractul, atunci trebuie să analizată cu mare atenţie balanţa de energie electrică livrată versus energia electrică consumată, pentru a vedea dacă, per total, într-un an, există deficit sau surplus de energie electrică, şi astfel să stabilească ce este mai convenabil pentru ei.

