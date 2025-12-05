x close
Prețurile carburanților. Motorina, mai ieftină cu până la 6 bani pe litru

de Redacția Jurnalul    |    05 Dec 2025   •   11:15
Vineri, cei care își alimentează mașina vor observa tarife mai reduse la carburanți comparativ cu ziua anterioară.

Potrivit specialiștilor, este vorba despre o scădere a prețurilor la carburanți cu până la șase bani pe litru, în special la motorina standard.

Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,75 și 7,91 lei, potrivit gandul.ro.

Prețul unui litru de motorină premium a scăzut cu cinci bani, iar prețul pentru un litru de benzină premium a scăzut cu patru bani. Asta înseamnă că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,17 şi 8,46 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,07 şi 8,37 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţurile la benzină standard şi la GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,5 şi 7,65 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,7 şi 3,77 lei.

(sursa: Mediafax)

