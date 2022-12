Prețuri de infarct: Cât costă carnea de porc, șoriciul, cârnații și slănina cu câteva zile înainte de Crăciun?

Carnea de porc, șoriciul și slănina sunt cele mai căutate alimente în această perioadă. Mulți dintre noi încercăm să cumpărăm aceste alimente din piață și nu din supermarket, pentru a gusta cum se cuvine din produsele românești și pentru a încuraja producătorii locali.

Cu o rată anuală a inflaţiei care a ajuns în luna noiembrie la 16,8%, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 21,55%, România s-a întors în timp în anul 2002. Așa se face că avem cele mai scumpe sărbători din ultimii 20 de ani, iar prețurile sunt descurajante.

Un kg de șorici a ajuns să coste de la 90 - 100 de lei, până la 130 de lei pentru șoriciul despre care vânzătorii spun că este “extra fraged”.

Cât despre slănină...puteți să cumpărați de pe OLX inclusiv slănină de mistreț!

Prețurile, de asemenea, variază, pornind de la 20-30 de lei și până la 100 de lei kg.

Carnea de porc a ajuns și ea la prețuri exorbitante în preajma Crăciunului, ajungând și la 40 de lei kg de ceafă.

Pentru cei care doresc să cumpere un porc întreg, trebuie să știți că un porc sub 100 de kilograme, care se presupune că are carnea mai fragedă, ajunge până la 15 lei/kilogram, iar la porcii care se apropie de 200 de kilograme, prețurile oscilează între 13 și 14 lei pe kilogram.

O altă delicatesă pentru români, cârnații, au bătut anul acesta toate recordurile: prețul unui kg de cârnați de casă afumați pleacă de la 30 de lei și poate ajunge până la 55 de lei kg.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a comentat creșterea prețurilor:

„Eu nu am văzut aceste preţuri până acum, pe care le spun oamenii. Eu nu pun la îndoială ce spun oamenii, dar am văzut şi în ţară, am văzut şi în Bucureşti, preţuri de 10, de 18 şi de 19 lei, nu am văzut preţuri de 40 de lei. Sigur, ca să aibă un asemenea preţ, poate fi un produs de foarte bună calitate, care se consumă în cantităţi mici. Sigur că există o scumpire, nu vreau să fiu cel care nu vede realitatea. O văd, dar o văd în integralitatea ei. Se antrenează, în curentul acesta al scumpirii, oamenii care vor să câștige ușor și repede, crescând artificial preţul. Spun că artificial, întrucât nu sunt motive obiective să crească prețurile, în condiţiile în care se remarcă o stabilizare privind energia, dar şi o scădere a preţului carburanţilor.”