Criza ouălelor la raft: Între export și scăderea firească a producției sezoniere

Gripa aviară atrage ouăle spre vest

În unele magazine mari, rafturile au început să se indice o ușoară penurie de ouă, iar lipsa acestor produse a declanșat discuții între retaileri, producători și autorități, fiecare oferind explicații diferite pentru dezechilibrul apărut.

Potrivit retailerilor, problema este reală: stocurile sunt mai mici decât în mod obișnuit, iar ouăle se termină rapid. Una dintre principalele cauze pare să fie creșterea accelerată a exporturilor. În ultimele luni, România a ajuns să exporte aproape 40% din producția de ouă – un salt semnificativ față de nivelul obișnuit, estimat la 15%.

În contextul crizei provocate de gripa aviară în unele state vest-europene, fermierii români au profitat de prețurile mai bune din afara țării și și-au orientat produsele către piețele externe.

Ministerul Agriculturii acuză de practici comerciale neloiale

În același timp, Ministerul Agriculturii susține că România nu se confruntă cu o criză propriu-zisă, întrucât țara are un grad de autosuficiență de aproximativ 120% în ceea ce privește producția de ouă. Cu toate acestea, dezechilibrele apar atunci când producția internă este deturnată către export.

Astfel, Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, contrazice ideea de criză și spune că e este posibil să existe „practici comerciale neloiale”. De asemenea, acesta a cerut intervenția Consiliului Concurenței și a Ministerului Economiei pentru a verifica dacă există astfel de practici comerciale neloiale care să fi contribuit la dezechilibru.

„Criză de ouă în România n-o să fie niciodată, pentru că în ultimii 2 ani, prin investițiile pe care le-am realizat, România are un grad de autosuficiență de 120%. Practic, anul trecut am produs 5,4 miliarde de ouă în România și anul acesta cred că va fi un recurs și vom depăși această cifră. Stăm foarte bine, şi pentru intern, şi pentru extern”, a spus Florin Barbu, la Antena 3.

Producția de ouă scade iarna

În acest context, retaileri online precum Sezamo au declarat pentru mediafax că, deși piața este tensionată, situația are și o componentă sezonieră normală.

Matei Bădescu, Head of Buying la Sezamo, explică faptul că iarna aduce în mod natural o scădere a producției, deoarece găinile fac mai puține ouă în sezonul rece

„Avem peste 20 de tipuri de produse în sortiment – de la ouă bio (cod 0), ouă cod 1 și 2, la ouă de prepeliță. Ceea ce se observă în piață, o ușoară scădere a cantității de ouă, este o normalitate pentru sezonul rece”, spune el, subliniind că oferta Sezamo rămâne diversă, însă dinamica producției se simte la nivelul întregului sector.

Pe fondul scăderii sezonale a producției și al exporturilor masive, unele categorii de produse riscă să devină mai scumpe, mai ales cele care folosesc ouă în cantități mari, precum cozonacii, prăjiturile sau pastele proaspete. Deocamdată, nu se vorbește despre o criză structurală, însă efectele pe termen scurt sunt deja vizibile pe piață: stocuri reduse, fluctuații de preț și tensiuni între producători și retaileri.

Nu în ultimul rând, potrivit celor mai recente analize prețul ouălor de la poarta producătorului a crescut în ultimul an la nivelul Uniunii Europene. Prețurile medii ale ouălor au crescut cu 20,8% pe parcursul anului 2025 în Uniunea Europeană (UE), unde Spania este al treilea cel mai mare producător, cu un volum echivalent cu 962.000 de tone, potrivit celui mai recent raport privind acest aliment publicat de Comisia Europeană.

Importăm din afara UE în timp ce exportăm în afara UE

Exporturile de ouă ale UE către țări terțe au depășit 218.675 de tone între ianuarie și iulie 2025, reprezentând o creștere de 2,8% față de primele șapte luni ale anului 2024; principalele destinații au fost Regatul Unit (90.050 de tone), Japonia (35.042 de tone), Elveția (27.881 de tone) și Israel (7.821 de tone).

Pe de altă parte, importurile de ouă ale statelor membre ale UE (99.589 de tone între ianuarie și iulie) au provenit în principal din Ucraina, care în această perioadă și-a majorat livrările cu 69,9%, până la 71.093 de tone, față de primele șapte luni ale anului 2024.

(sursa: Mediafax)