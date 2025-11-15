Începe bătălia pentru Primăria Capitalei: Băluță rămâne lider, Ciucu și Drulă împart locul doi

Potrivit rezultatelor cercetării sociologice, pe următorul loc se situează candidatul independent Anca Alexandrescu, susţinută de AUR, cu 15% din voturi, în timp ce candidaţii noi sau independenţi obţin scoruri mai reduse, între 2% şi 5%.



"Printre aceştia se remarcă George Burcea, un candidat recent intrat în competiţie, care înregistrează deja 2%. Prezenţa sa în opţiunile electoratului, deşi modestă, indică un început de vizibilitate electorală în condiţiile unei candidaturi aflate încă la debutul expunerii publice", subliniază reprezentanţii CURS.



În ansamblu, intenţia de vot arată o competiţie echilibrată între primele poziţii, fără diferenţe imposibil de recuperat în dinamica unei campanii electorale.



În privinţa gradului de respingere, cel mai ridicat nivel îl înregistrează Anca Alexandrescu, menţionată de 28% dintre respondenţi, arată sondajul.



"Urmează Virgil Zidaru, cunoscut ca Makaveli, cu 20%, şi Cătălin Drulă, cu 17%. Candidaţii partidelor tradiţionale prezintă niveluri mai reduse de respingere. Acest indicator arată limitele de acceptabilitate ale fiecărui candidat în rândul electoratului şi conturează potenţialul fiecăruia în contextul unui scrutin cu un singur tur", conform CURS.



Opţiunile declarate pentru Consiliul General arată o competiţie strânsă între primele patru formaţiuni politice. PSD este la 22%, urmat foarte aproape de USR cu 21% şi de PNL cu 19%. AUR obţine 18%, iar restul partidelor sunt situate între 2% şi 5%.



Configuraţia sugerează un peisaj politic echilibrat, în care nicio formaţiune nu se detaşează clar, precizează autorii sondajului.



Datele CURS arată un grad de certitudine ridicat privind participarea la vot. Astfel, peste jumătate dintre respondenţi - 57% - spun ferm că vor vota, acordând nota maximă, iar alţi 9% se declară foarte probabil participanţi. Doar o minoritate de 3% afirmă că nu vor merge la vot. Aceste date arată un interes electoral solid şi o potenţială mobilizare ridicată în rândul populaţiei Capitalei.



În ceea ce priveşte evaluarea direcţiei generale a oraşului, majoritatea bucureştenilor consideră că lucrurile merg într-o direcţie greşită.



"Peste jumătate dintre respondenţi - 55% - exprimă această opinie, în timp ce 41% apreciază că oraşul se îndreaptă într-o direcţie bună. Doar 4% dintre participanţi nu au avut o opinie formată. Rezultatele indică un climat public în care predomină percepţiile critice, dar şi existenţa unui segment semnificativ al populaţiei care vede evoluţii pozitive", conform rezultatelor sondajului.



În privinţa problemelor identificate în oraş, traficul rutier se află pe primul loc, fiind menţionat de 20% dintre respondenţi.



"Imediat după acesta se situează funcţionarea spitalelor de stat, indicată de 19%, urmată de reţeaua de termoficare cu 18%. Corupţia din administraţia locală este menţionată de 13%, iar poluarea aerului de 7%", mai reiese din sondaj.



În ceea ce priveşte direcţia dorită pentru administraţia locală, majoritatea respondenţilor - 56% - îşi exprimă preferinţa pentru o schimbare, în timp ce 39% ar dori continuarea direcţiei actuale.



Sondajul a punctat şi evaluarea performanţei foştilor primari generali.



Astfel, în rândul foştilor primari generali, Traian Băsescu este perceput drept cel mai performant de 27% dintre respondenţi, urmat de Gabriela Firea cu 25% şi de Nicuşor Dan cu 21%.



Sondajul CURS a fost realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.100 de persoane adulte, cu vârsta de minimum 18 ani, rezidente în Bucureşti.



Eşantionul a fost constituit probabilist, multistadial şi stratificat, asigurându-se reprezentativitatea pe principalele criterii socio-demografice.



Marja maximă de eroare este de 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor, în perioada 3 - 14 noiembrie, iar rezultatele au fost ponderate conform structurii pe vârste a populaţiei Capitalei, bazată pe datele INS.

