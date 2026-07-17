Cum să călătorești ieftin la pensie: Metoda prin care stai mai mult în vacanță și plătești mai puțin

O soluție tot mai populară este „călătoria lentă” – un stil de turism care pune accent pe șederi mai lungi, ritm mai relaxat și cheltuieli mai bine controlate.

Ce este „călătoria lentă”?

Spre deosebire de vacanțele clasice, în care turiștii schimbă frecvent destinațiile pentru a vedea cât mai multe obiective într-un timp scurt, călătoria lentă presupune petrecerea unei perioade mai mari într-un singur loc. Astfel, un turist poate alege să stea câteva săptămâni într-un oraș sau într-o regiune, descoperind cultura locală și reducând costurile de transport.

Tendința câștigă tot mai mult teren la nivel internațional, inclusiv în rândul persoanelor aflate la pensie, care au mai multă flexibilitate în alegerea perioadelor de vacanță și nu sunt limitate de calendarul concediilor sau anului școlar.

Mai puține drumuri, mai multe economii

Unul dintre principalele avantaje ale călătoriei lente este reducerea cheltuielilor asociate deplasărilor. Mai puține zboruri și mai puține schimbări de cazare înseamnă costuri mai mici.

În plus, șederile mai lungi pot aduce tarife mai avantajoase la cazare. Mulți proprietari oferă reduceri pentru închirieri de câteva săptămâni sau chiar luni, iar călătoriile în extrasezon pot reduce semnificativ bugetul necesar.

Unii pensionari aleg să petreacă o lună sau mai mult într-o singură destinație, profitând de prețuri mai mici pe noapte și o experiență mai apropiată de viața locală.

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Cum reduci bugetul de vacanță

Pentru ca această strategie să fie eficientă financiar, specialiștii recomandă mai multe măsuri simple: alegerea perioadelor mai puțin aglomerate, rezervarea unor sejururi extinse și utilizarea unor alternative la hotelurile tradiționale.

Gătitul,și spălarea hainelor în propria locuință de vacanță, plus folosirea transportului public pot reduce considerabil cheltuielile zilnice. De asemenea, pensionarii care vor să călătorească în străinătate pot lua în calcul destinații unde moneda proprie are o putere de cumpărare mai mare.

Alte variante accesibile includ: schimburile de locuințe, activitățile de tip house-sitting sau ofertele pentru cazare pe termen lung. Atunci când este calculat bugetul unei călătorii, experții recomandă analizarea costului total – transport, mâncare, activități, asigurare și comunicații – nu doar prețul pe noapte al cazării.

Ce compromisuri poți să faci

Călătoria lentă poate reduce costurile, însă nu transformă vacanțele în experiențe gratuite. O ședere de o lună într-o destinație populară poate necesita în continuare un buget considerabil.

În plus, acest stil de călătorie presupune renunțarea la ideea de a vizita cât mai multe locuri într-un timp scurt. Pentru unii turiști, aceasta poate fi o limitare deoarece nu permite bifarea tuturor obiectivelor de pe lista de dorințe.

Cei care aleg destinații internaționale trebuie să țină cont și de aspecte precum asigurarea medicală de călătorie, accesul la medicamente, regulile privind vizele și durata legală a șederii.

Pentru tot mai mulți pensionari, însă, călătoria lentă reprezintă o alternativă prin care pot descoperi lumea într-un ritm mai confortabil, cu mai puțin stres și un control mai bun asupra cheltuielilor, notează money.com.