Priorități pentru România anului 2050: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează un concurs de idei la Forumul Studenților Români de Pretutindeni

Forumul Studenților Români de Pretutindeni, programat între 22 și 26 septembrie, reunește organizații studențești importante – Uniunea Studenților din România, Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România, Liga Studenților Români din Străinătate și Asociația Tineretului ONU din România – într-un dialog despre politici publice și proiecte cu aplicabilitate reală.

În acest cadru, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României (FDVDR) lansează concursul „Priorități pentru un plan de țară al României 2050”.

Studenții prezenți la Forum – fie din țară, fie din universități din străinătate – sunt provocați să imagineze direcții strategice pentru următoarele decenii. Domeniile vizate acoperă exact zonele sensibile: economie, educație, sănătate, cercetare, cultură, forța de muncă și energie. Proiectele vor fi evaluate de un juriu de specialitate, iar cea mai inovatoare propunere va fi premiată. Autorii sunt încurajați, ulterior, să înscrie ideile dezvoltate și în competiția națională „Proiect de țară – România 2050”.

Datele arată clar nevoia unui orizont. România se află, de ani buni, printre statele europene cu cele mai ridicate rate de tineri NEET (15–29 de ani care nu sunt nici la școală, nici în muncă, nici în formare). În 2024, aproape 19,4% dintre tinerii români erau în această categorie – aproape dublu față de media europeană (11%) și departe de nivelul Olandei (4,9%). Eurostat atrage atenția că, în cazul tinerilor cu nivel educațional scăzut, rata trece de 34%. Aceste cifre traduc dificultăți uriașe de tranziție între școală și piața muncii.

În paralel, mobilitatea academică a tinerilor români rămâne ridicată. Potrivit datelor, aproximativ 36.000 de studenți români învață în universități din străinătate. Liga Studenților Români din Străinătate a creat deja o comunitate extinsă în centre academice din Europa și SUA. Este, pe de o parte, un câștig de experiență internațională, dar și un semnal că România are nevoie de o ofertă educațională și profesională mai conectată la standardele globale pentru a reține și a readuce talentul.

Forumul din septembrie își propune să transforme această realitate în spațiu de dialog. Concursul FDVDR mută accentul de pe „diagnostic” pe „priorități”: nu doar enumerarea dificultăților, ci și identificarea unor soluții cu obiective clare, indicatori și pași de implementare. Formatul favorizează propunerile curajoase, dar aplicabile – exact genul de contribuție de care are nevoie o dezbatere despre viitorul României.

Pentru mediul academic și pentru companii, miza este dublă. Pe termen scurt, competiția oferă o hartă de idei proaspete, conectate la realitățile studenților. Pe termen lung, încurajează o generație să gândească în termeni de strategie – cu ținte și calendare, nu doar cu intenții.

România 2050, începutul unei conversații

„Priorități pentru un plan de țară al României 2050” nu promite soluții imediate. Dar creează un exercițiu necesar: să ne imaginăm România de peste un sfert de secol și să ne întrebăm ce putem face astăzi pentru a ajunge acolo. De la educație și piața muncii la sănătate, energie sau cercetare, aceste idei pot deveni puncte de plecare pentru politici reale.

Forumul Studenților Români de Pretutindeni și concursul lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României se întâlnesc, astfel, într-o miză comună: generația tânără nu este spectator, ci participant activ la proiectarea viitorului țării.