Procesiune în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, duminică, pe străzile Capitalei

Procesiunea va porni de la monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, situat în apropierea sediului Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti (la intersecţia bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, în vecinătatea Parcului Cişmigiu), şi va fi condusă de ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit Romano-Catolic de Bucureşti.



Vor participa preoţi, credincioşi, călugări şi călugăriţe din întreaga Arhidieceză Romano-Catolică de Bucureşti, precum şi preoţi şi credincioşi greco-catolici.



La ora 14:15, credincioşii, preoţii, persoanele consacrate şi ministranţii se vor reuni la monumentul Sfântului Ioan Paul al II-lea. La ora 14:30 va fi rostită rugăciunea Sfântului Rozariu în faţa monumentului, în prezenţa ÎPS Aurel Percă, iar la ora 15:00 va avea loc o celebrare liturgică prezidată de ÎPS Aurel Percă şi binecuvântare cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea.



La ora 15:15, procesiunea va porni spre Catedrala Sf. Iosif, iar la ora 15:45 va fi oficiată Sfânta Liturghie solemnă în Catedrala Sf. Iosif, prezidată de ÎPS Aurel Percă.



Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic la data de 22 octombrie, ziua inaugurării pontificatului său.



Anul acesta s-au împlinit 26 de ani de la vizita istorică în România a Pontifului polonez, prima vizită a unui papă în ţara noastră (7-9 mai 1999).



Relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea constă într-o bucăţică de pânză cu câteva picături de sânge ale Suveranului Pontif şi a fost dăruită Catedralei Sfântul Iosif din Bucureşti la 19 mai 2011 de către cardinalul Stanilaw Dziwisz, Arhiepiscop emerit de Cracovia, fost secretar personal al Papei Ioan Paul al II-lea.



Monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea a fost amplasat la intersecţia bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, la iniţiativa Nunţiaturii Apostolice în România, în colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti, în amintirea vizitei istorice pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în ţara noastră în anul 1999 - prima vizită a unui Suveran Pontif într-o ţară majoritar ortodoxă. Dezvelit la 1 august 2011, monumentul este o operă în bronz a sculptorului sloven de origine bosniacă Mirsad Begic. AGERPRES