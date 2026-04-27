Criză majoră: Fermierii nu-și mai pot hrăni animalele din cauza prețurilor mici

Potrivit organizaţiei, sectorul creşterii porcului din România se află "în pragul colapsului", în condiţiile în care preţurile scad sub costuri, pierderile cresc, iar fermele sunt împinse spre închidere.



"În continuarea situaţiei semnalate la începutul anului, Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) avertizează asupra unei situaţii critice în sectorul creşterii porcinelor, în care o parte semnificativă a fermelor comerciale operează sub costul de producţie şi riscă închiderea în perioada imediat următoare. Chiar dacă pentru o perioadă de timp preţul oferit fermierilor a înregistrat o uşoară revenire, se constată acum o scădere accelerată a acestuia, în contextul în care acum, cererea şi consumul încep să crească", se menţionează în comunicat.



Potrivit datelor publicate de Observatorul Cărnii de Porc al Uniunii Europene, în primul trimestru al anului 2026, preţul mediu al porcilor abatorizaţi (carcasă clasa E) în România a scăzut cu 17,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2025 şi se situează cu 11,4% sub media Uniunii Europene, România înregistrând al doilea cel mai mic preţ din Europa şi mult sub preţul mediu din principalele ţări de unde importăm.



"În prezent, preţul porcului la poarta fermei se situează la aproximativ 5-5,5 lei/kg în viu, în timp ce costul real de producţie depăşeşte 6,5 lei/kg, generând pierderi directe pentru fermieri şi afectând grav capacitatea acestora de a susţine activitatea pe termen scurt şi mediu", se mai precizează în comunicat.



Situaţia este agravată de impactul persistent al pestei porcine africane (PPA), care în ultimii ani a afectat grav efectivele, a generat restricţii comerciale şi a descurajat investiţiile, notează asociaţia.



În acelaşi timp, extinderea creşterii porcinelor în gospodăriile populaţiei, în absenţa unor standarde uniforme şi riguroase de biosecuritate, reprezintă un factor major de menţinere şi propagare a riscului epidemiologic.



"Dezechilibrul structural al pieţei este evident: sectorul comercial produce aproximativ 3,3 milioane de porci anual, în timp ce consumul naţional depăşeşte echivalentul a 7 milioane de capete. Acest deficit este acoperit prin importuri masive, ceea ce accentuează presiunea asupra producătorilor locali şi vulnerabilizează lanţul alimentar", susţin reprezentanţii APCPR.



Consecinţele sunt deja vizibile şi se vor accentua în lipsa unor măsuri rapide: ferme care operează în pierdere şi îşi reduc activitatea; investiţii amânate sau abandonate; risc real de închidere a exploataţiilor comerciale; pierderea locurilor de muncă în mediul rural şi creşterea dependenţei de importuri, estimată deja la peste un miliard de euro anual, precizează organizaţia.



"În actualul context geopolitic, menţinerea producţiei interne de carne de porc nu mai este doar o problemă economică, ci una de securitate alimentară naţională", susţine asociaţia.



În acest context, APCPR solicită adoptarea urgentă a unui set de măsuri prioritare: sprijin financiar imediat pentru acoperirea pierderilor şi asigurarea lichidităţii fermelor; mecanisme de corectare a dezechilibrelor din lanţul de valorificare, inclusiv în relaţia cu marile reţele de retail; măsuri ferme pentru reducerea riscului epidemiologic şi aplicarea uniformă a standardelor de biosecuritate şi facilitarea accesului la finanţare şi accelerarea redeschiderii pieţelor externe.



APCPR face apel la autorităţi, retaileri, procesatori şi consumatori să susţină producţia autohtonă de carne de porc arătând că fără ferme locale, România riscă să devină dependentă structural de pieţe externe, într-un context global tot mai instabil.



"Fereastra de intervenţie este limitată. Deciziile din perioada imediat următoare vor determina dacă România îşi păstrează capacitatea de producţie sau pierde definitiv un sector esenţial al economiei agroalimentare", menţionează sursa citată.



Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România - APCPR, fondată în anul 1991, reprezintă şi susţine interesele fermelor comerciale de producţie a cărnii de porc, autorizate sanitar-veterinar, în relaţia cu autorităţile publice locale şi centrale, naţionale şi europene.

AGERPRES