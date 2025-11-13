Producția industrială a României a crescut în septembrie cu peste 20% față de luna august

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în luna septembrie 2025, producția industrială (serie brută) a crescut cu 20,7% față de luna august, creștere susținută în special de industria prelucrătoare (+26,7%) și, într-o măsură mai mică, de industria extractivă (+0,7%). În schimb, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a înregistrat o scădere de 6,8%.

După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială a fost cu 1,1% mai mare comparativ cu luna precedentă. Industria prelucrătoare a crescut cu 2,1%, în timp ce producția de energie și industria extractivă au scăzut cu 3,2%, respectiv 2%.

Față de aceeași lună a anului trecut, producția industrială (serie brută) a crescut cu 2,6%, evoluție datorată creșterii industriei prelucrătoare (+3,1%). În schimb, industria extractivă și producția și furnizarea de energie au scăzut cu 0,8% și, respectiv, 0,1%.

Datele ajustate sezonier arată o creștere modestă de 0,2% față de septembrie 2024. Industria prelucrătoare a înregistrat un plus de 0,5%, industria extractivă a scăzut cu 1,1%, iar producția de energie a rămas la același nivel.

În perioada ianuarie – septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 1%, pe fondul reducerilor din industria prelucrătoare (-1,3%) și industria extractivă (-1%). Singurul sector pe plus a fost producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu o creștere de 0,5%.

După ajustarea datelor, producția industrială din primele nouă luni ale anului a fost cu 0,6% mai mică față de perioada similară din 2024, scăderile venind din partea industriei extractive (-1%) și prelucrătoare (-0,8%), în timp ce producția de energie a crescut cu 1%.

