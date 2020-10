Profeția sumbră a lui Raed Arafat: Cu cât cresc mai mult cazurile în terapie intensivă, situația va fi mai grea

Lucian Alecu

Secretarul de stat, Raed Arafat a declarat, vineri, că al doilea val al epidemiei de coronavirus se va suprapune cu perioada iernii, când vor exista și cazuri de gripă sezonieră. El susține că este extrem de important ca toată lumea să respecte regulile de prevenție și să acționăm, astfel, împreună în lupta cu epidemia.

Întrebat dacă la primăvară putem răsfula ușurați, acesta a răspuns: „Nu pot să vă garantez nimic, că nu știu cum va fi comportamentul. Aduceți-vă aminte că noi nu am trecut printr-o iarnă serioasă cu virusul ăsta. Noi am început din martie, acum vedem cum va fi la iarnă. Din primăvară până acum nu am stat liniștiți, iar creștererile au început în vară, toamnă”.

În privința perioadei critice, pe care o mai avem de traversat, Arafat a răspuns: „Valul doi, pe plan european, pe emisfera nordică zicem, va fi pe durata iernii. Acum, cât de greu va fi pe perioada iernii, depinde de noi. Dacă reușim să stopăm creșterea, să ajungem pe un platou, să începem o descreștere, care durează, nu se obține imediat, clar putem avea situația sub control, cum am ținut-o în primul val. Dacă nu se respectă regulile, dacă sunt presiuni să nu se ia anumite restricții... Sunt unii supărați pe noi, că de ce s-au luat... Dacă continuăm în această logică ”de ce ne trebuie asta, de ce ne trebuie asta?”, atunci clar lupta va fi mult mai grea și cu o durată mult mai lungă. Deci depinde totul de modul în care lucrăm cu toții împruenă”

Chestionat, de asemenea, dacă lucrurile s-ar putea înrăutăți, Arafat a răspuns că înrăutățirea lucrurilor nu este numai în România și România nu stă cel mai prost ca și cifre.

„Toți se confruntă cu rezistanța împotriva purtării măștilor de protecție, a respectării regulilor. Măsurile de prevenire sunt soluția. Noi nu putem opri virusul. Virusul nu știe legi, nu știe nimic. E prezent. Ne protejăm, e bine, nu ne protejăm, își face treaba mai departe. Chiar și unii care respectă regulile se infectează. Nu putem spune că dacă am purtat mască și m-am dezinfectat pe mâini sunt scutit 100% de infecție, dar reduc riscul la minim”, a afirmat șeful DSU, adăugând: „Cu cât cresc mai mult cazurile în terapie intensivă, situația va fi mai grea, inslusiv să luăm niște măsuri de limitare elective pe care și alții le-au luat”.