Programul Anghel Saligny, în cui. Bolojan: Anul acesta nu vom mai semna contracte noi

Întrebat, la Digi24, dacă va mai exista programul Anghel Saligny, Bolojan a răspuns: „Deci pe programul Anghel Saligny, imaginați-vă că am avut mii de contracte în fiecare localitate aproape și am avut și avem semnate contracte de aproximativ 52 de miliarde de lei, dintre care s-au dat în plată aproape jumătate, peste 20 de miliarde. Și atunci, practic în fiecare localitate din România, din bani guvernamentali se face câte ceva. (...) Anul acesta nu vom mai semna contracte noi. Nu mai avem această posibilitate. Iar contractele care sunt astăzi în plată, vor fi eșalonate în următorii 3 ani de zile”.

El a adăugat că „anul acesta și anul viitor avem un vârf de plată pe fonduri europene și nu mai avem bani și nici spații fiscale să alocăm atâția bani din bugetele naționale pentru aceste lucrări”.

„Deci vom face o bugetare multianuală, care înseamnă că se va știi exact că anul viitor va fi o sumă apropiată de cea de anul acesta, iar în 2027 și 2028, pentru că nu mai avem presiunea pe fonduri europene, va fi o sumă mai mare. Fiecare constructor, fiecare autoritate, primărie, consiliu județean, va ști câți bani îi revin și va putea să-și dimensioneze lucrarea și ritmul de lucrări în așa fel încât să le închidă. Dacă vor să le facă mai repede, vor putea să ia credite și cu ratele care sunt garantate de guvern cu această eșalonare pe trei ani de zile, vor putea să-și acoperă aceste credite”, a explicat premierul.

Bolojan: Orice fel de discuție legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism

„Orice fel de discuție legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism. România nu mai suportă alte crize politice artificiale”, declară miercuri premierul Ilie Bolojan.

„Făcând abstracție de calitatea mea de premier, unde ar putea fi considerat că sunt subiectiv, ceea ce vă pot spune este că România astăzi are nevoie de o stabilitate politică. Nu este problema că e guvernul cu premier Bolojean sau un alt premier, ci e nevoie de o stabilitate și de consecvență în luarea acestor măsuri. Prin urmare, cred că orice fel de discuție legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism. Și asta o știu toți oamenii care înțeleg despre ce este vorba, pentru că România nu mai suportă alte crize politice artificiale”, a transmis prim-ministrul, la Digi24.

El a adăugat că „am avut un an și jumătate de alegeri în care, în context preelectoral, s-au luat tot felul de decizii pe care le decontăm acum și dacă nu ne trezim și nu mergem într-o direcție normală, așa cum am spus, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor complica”.

„Lucrurile care se complică bugetar degenerază în complicații economice, ceea ce va afecta mult mai mult cetățenii țării noastre decât ceea ce se întâmplă astăzi, când știu că nu este o situație bună, dar este una tranzitorie și ne vine nota de plată la toți într-o formă sau alta pentru ceea ce s-a întâmplat anii trecuți. Deci nu cred că o astfel de soluție este realistă și fezabilă și România, cu un premier sau altul, astăzi are nevoie de stabilitate politică”, a subliniat Bolojan.

