Programul naţional de cadastru şi carte funciară ar putea fi deblocat

Inițiativa, care aparține unor deputați PNL, este justificată de gradul scăzut de realizare a lucrărilor, în ciuda importanței strategice a programului.

Proiectul de act normativ are în vedere, în principal, modificarea etapelor principale ale lucrărilor sistematice de cadastru, prin creşterea gradului de implicare a prestatorilor şi a unităţilor administrativ-teritoriale în procesul de soluţionare a erorilor identificate pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică.

Proiectul propune:

– punerea la dispoziţia cetăţenilor, de către primărie, a datelor privitoare la imobile potrivit menţiunilor din Registrul cadastral al imobilelor integrat în sistemul infomatic;

– majorarea termenelor de afişare şi de contestare în vederea asigurării unui control eficient al afişării publice şi o participare mai mare a cetăţenilor la acest proces;

– creşterea nivelului de digitalizare a activităţilor desfăşurate în cadrul procesului de înregistrare sistematică, prin integrarea de către persoana autorizată, în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară, a lucrării de înregistrare sistematică şi validarea electronică printr-un raport generat de sistem, avizat de oficiul teritorial;

– asigurarea posibilităţii deschiderii cărţilor funciare ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale şi nu doar la nivel de unitate administrativ-teritorială;

– verificarea prealabilă a integrării tuturor imobilelor înscrise la cerere, cu ocazia închiderii lucrărilor sistematice de cadastru, executate la nivelul UAT sau, după caz, la nivel de sector cadastral.

Clarificări pentru diverse situații juridice

– stabilirea condiţiilor de înscriere în cartea fiinciară a imobilelor în situaţia în care

documentele tehnice ale cadastrului nu au fost contrasemnate de către primar în termenul legal, precum şi stabilirea condiţiilor de înscriere în cartea funciară a construcţiilor edificate înainte de 31 august 2001, precum şi a celor edificate după această dată;

– eliminarea posibilităţii de notare a posesiei pentru imobilele pentru care au fost emise

titluri de proprietate şi pentru care ulterior înscrierii în cartea funciară au fost operate înscrieri subsecvente;

– completarea condiţiilor pentru notarea posesiei în cadrul înregistrării sporadice;

– stabilirea modalităţii de înscriere în procesul de înregistrare sistematică a rezervei

comisiei locale de fond funciar;

– posibilitatea corectării înscrierilor inexacte, urmare finalizării lucrărilor de înregistrare

sistematică, care se soluţionează în condiţiile legii şi ale Regulamentului privind realizarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de soluţionare a cererilor de rectificare;

– stabilirea condiţiilor de alipire a imobilelor înscrise în cartea funciară;

– crearea cadrului legal pentru emiterea de către Direcţia de înregistrare sistematică din cadrul ANCPI a unor decizii de îndrumare în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, care să contribuie la standardizarea şi uniformizarea modului de lucru al oficiilor teritoriale în cadrul acestui proces complex;

– extinderea valabilităţii extrasului de carte funciară eliberat în format electronic,

generat prin intermediul sistemului informatic de cadastru şi carte funciară, şi în formă fizică, fără semnătură olografă, în vederea simplificării proceselor administrative,

– reglementarea expresă a faptului că şi soluţionarea plângerii împotriva procesului

verbal de soluţionare a contestaţiei fomulate împotriva hotărârii Comisiei constituite din

reprezentanţi ai UAT şi ai prestatorului se face de către instanţă, fără citarea oficiului teritorial;

– posibilitatea înscrierii provizorii a unui imobil în sistemul integrat de cadastru şi carte

funciară în baza procesului-verbal de punere în posesie emis conform Legii fondului funciar nr. 18/1991;

– reglementarea distinctă a situaţiei imobilelor neînregistrate sau, după caz, înregistrate

în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în cazul în care suprafaţa măsurată a imobilelor diferă de cea din actele de proprietate, respectiv de cea înregistrată în cartea funciară;

– posibilitatea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate şi pentru bunurile din

domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru intabulare.