Zelenski este convins că Orban va pierde alegerile în Ungaria

Volodimir Zelenski este de părere că premierul Ungariei, Viktor Orban, va pierde alegerile care sunt programate în luna aprilie. În opinia sa, Zelenski spune că acest eveniment va face posibilă normalizarea relațiilor cu Ungaria.

„[Viktor] Orbán devine important atunci când forțe politice importante îi dau putere, altfel nu valorează prea mult. Ungaria este o țară care contează, dar nu are greutate militară. Nu vorbesc cu el, pentru că nu vrea, dar am contacte cu Robert Fico. Cred că Orbán va fi învins la alegeri și atunci vom putea relua relațiile normale cu Ungaria, și pentru că poporul maghiar nu este pro-rus”, a afirmat Zelenski într-un interviu pentru publicația Corriere della Sera.

Liderul de la Kiev a fost întrebat și despre cererea de restabilire a transportului de petrol rusesc prin conducta Drujba, care a fost ținta atacurilor rusești.

„Rușii au bombardat (conducta – n.r.) Drujba de mai multe ori și apoi au atacat tehnicienii noștri care o reparau. De ce Orbán nu a dat vina pe ruși pentru bombardament? I-am explicat lui Fico: conducta este distrusă, este nevoie de un armistițiu pentru a o repara și acest lucru trebuie spus clar lui Putin”, a completat președintele ucrainean.

Afirmațiile lui Zelenski vin după ce la sfârșitul lunii februarie, premierul ungar Viktor Orban a susținut că Ucraina ar pregăti acțiuni menite să perturbe sistemul energetic al Ungariei și a anunțat desfășurarea armatei pentru protejarea infrastructurii energetice critice.

„Văd că Ucraina pregătește noi acțiuni pentru a perturba funcționarea sistemului energetic al Ungariei. Prin urmare, am ordonat consolidarea protecției infrastructurii energetice critic”, a spus Orban la momentul respectiv.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pe 12 aprilie. Cele mai recente sondaje arată că partidul de opoziție Tisza din Ungaria și-a mărit avantajul în fața partidului Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban în luna februarie. Concret, Tisza are sprijinul a 55% dintre alegătorii hotărâți, în creștere față de 51% în ianuarie, în timp ce sprijinul pentru Fidesz a scăzut la 35% de la 39%.

(sursa: Mediafax)