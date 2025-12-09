Proiectul offshore Neptun Deep: Acordul de concesiune pentru explorare se prelungește cu 2 ani

x close
de Adrian Stoica    |    09 Dec 2025   •   20:30
Sursa foto: Faza curentă a perioadei de explorare se va încheia în decembrie 2025

Guvernul va aproba miercuri un proiect de hotărâre privind extinderea cu doi ani a acordului de concesiune pentru explorarea gazelor din Marea Neagră.

Potrivit notei de fundamentare, va fi un act adițional la acordul de concesiune. Extinderea cu doi ani este motivată de necesitatea de a finaliza în condiții optime operațiunile petroliere și de a gestiona complexitatea proiectului Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre.

Faza curentă a perioadei de explorare se va încheia în decembrie 2025, titularii concesiunii, OMV Petrom și Romgaz Black Sea Limited, solicitând extinderea acesteia pe o perioadă suplimentară de 2 ani pentru a putea finaliza în condiții de siguranță și eficientă operațiunile petroliere agreate a se desfășura în perioada de explorare. Faza de dezvoltare a celor 2 zăcăminte comerciale de gaze naturale Domino și Pelican Sud implică investiții masive în tehnologie de ultimă generație, fiind necesară o perioadă suficientă și resurse tehnice și umane dedicate în vederea construirii infrastructurii subacvatice, forajului și echipării sondelor de dezvoltare, respectiv construirii și punerii în funcțiune a capacităților de producție offshore pentru exploatarea resurselor comerciale de gaze naturale. Finalizarea acestor lucrări de dezvoltare este prioritară, fiind o condiție pentru asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale la nivel național și regional, în conformitate cu Strategia energetică a României 2025-203. Proiectul Neptun Deep este considerat strategic pentru România, fiind o sursă esențială pentru asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale la nivel național și regional, în conformitate cu strategiile energetice ale țării.

Decizia finală de investiție a fost luată în 2023, iar lucrările de dezvoltare a zăcămintelor Domino și Pelican Sud implică investiții masive în infrastructura subacvatică, foraj și echipare de sonde.

 

