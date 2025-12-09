Proiectul offshore Neptun Deep: Acordul de concesiune pentru explorare se prelungește cu 2 ani

Potrivit notei de fundamentare, va fi un act adițional la acordul de concesiune. Extinderea cu doi ani este motivată de necesitatea de a finaliza în condiții optime operațiunile petroliere și de a gestiona complexitatea proiectului Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre.

Faza curentă a perioadei de explorare se va încheia în decembrie 2025, titularii concesiunii, OMV Petrom și Romgaz Black Sea Limited, solicitând extinderea acesteia pe o perioadă suplimentară de 2 ani pentru a putea finaliza în condiții de siguranță și eficientă operațiunile petroliere agreate a se desfășura în perioada de explorare. Faza de dezvoltare a celor 2 zăcăminte comerciale de gaze naturale Domino și Pelican Sud implică investiții masive în tehnologie de ultimă generație, fiind necesară o perioadă suficientă și resurse tehnice și umane dedicate în vederea construirii infrastructurii subacvatice, forajului și echipării sondelor de dezvoltare, respectiv construirii și punerii în funcțiune a capacităților de producție offshore pentru exploatarea resurselor comerciale de gaze naturale. Finalizarea acestor lucrări de dezvoltare este prioritară, fiind o condiție pentru asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale la nivel național și regional, în conformitate cu Strategia energetică a României 2025-203. Proiectul Neptun Deep este considerat strategic pentru România, fiind o sursă esențială pentru asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale la nivel național și regional, în conformitate cu strategiile energetice ale țării.

Decizia finală de investiție a fost luată în 2023, iar lucrările de dezvoltare a zăcămintelor Domino și Pelican Sud implică investiții masive în infrastructura subacvatică, foraj și echipare de sonde.