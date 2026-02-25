„Marș la Moscova”, protest în fața Ambasadei Rusiei și comemorare a eroilor căzuți la Nistru

Protestul, intitulat „Marș la Moscova”, este programat să aibă loc în 2 martie, între orele: 17:00 - 20:00.

Potrivit comunicatului de presă transmis, miercuri, protestul are loc față de declarațiile persoanelor publice, dar și a politicienilor care răspândesc mesaje pro-Rusia în discursurile lor publice. Printre figurile publice amintite se numără Georgescu, Simion, Gavrilă, Șoșoacă, dar și Anca Alexandrescu, alături de alte nume.

„Aceștia sunt cei care manipulează românii de bună credință cu minciuni și idei favorabile rusiei. Ne-au confiscat tricolorul, sărbătorile și simbolurile naționale. Vor să ne fure România europeană și bunăstarea, să ne dezbine și să ne dea pe mâna rușilor. Chemăm românii cu trompete și conserve pentru a le ura împreună un călduros “Marș la Moscova!”, potrivit comunicatului citat.

Grupul civic „Lupii Tricolori” reamintește și că, în 2 martie, se împlinesc 34 de ani de la începutul ultimului război ruso-român, războiul de pe Nistru, început în 1992.

„Vom aprinde candele pentru eroii basarabeni care au luptat cu arme puține dar cu mult curaj pentru a apăra fiecare palmă de pământ din Moldova în fața armatei ruse”, transmit Lupii Tricolori.

Cei care doresc să participe la eveniment sunt așteptați cu trompete de jucărie, conserve și pancarte, dar și candele pentru comemorarea eroilor căzuți în războiul de pe Nistru.

Potrivit grupului civic, politicienii și persoanele publice cu discursuri pro-ruse sădesc neîncrederea în rândul românilor, dar și a acestora în autoritățile publice, se folosesc de religie pentru a face politică, propun distanțarea de Europa și apropierea de „rusia” și refuză o României „bine înarmată și capabilă să se apere singură” și își doresc ca Federația Rusă să câștige războiul și să se extindă până la granițele României, și se folosesc de simbolurile și sărbătorile naționale pentru îndeplinirea propriilor scopuri politice.

