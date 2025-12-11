Protest în Piața Victorie, după documentarul Recorder. Câteva sute de oameni cer demisia Liei Savonea

Protestatarii afişează pancarte cu mesaje precum: "Savonea, jos labele de pe justiţie", "M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc", "Justiţie, nu corupţie", "Mă sună Lia. Mergem la puşcărie".



De asemenea, ei strigă: "Noi vrem dreptate, nu imunitate", "Magistraţi independenţi, nu obedienţi", "Savonea, demisia", "Jos Predoiu".





Totodată, aceştia cer demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, şi a procurorului-şef al DNA, Marius Voineag.



Este a doua seară în care oamenii au ieşit în stradă, după ce, miercuri seară, câteva mii de persoane au protestat în faţa sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală şi a Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca.



Protestul "Scoateţi corupţia din justiţie" a fost anunţat, joi, pe Facebook, după ce Recorder a publicat un documentar în care sunt expuse mai multe nereguli din sistemul judiciar.





"Documentarul Recorder a arătat cum corupţia pus stăpânire pe Justiţie. Iar politicienii care au votat legile justiţiei au făcut posibil acest lucru. Este timpul să le spunem că situaţia a devenit intolerabilă şi că a venit momentul ca politicienii care susţin că vor un stat de drept, dar şi oamenii oneşti din Justiţie să remedieze lucrurile. Ce se întâmplă în Justiţie ne afectează pe toţi. Aşa cum şi corupţia ne afectează viaţa în fiecare zi. Ieşim în Piaţa Victoriei, locul unde am reuşit să oprim oroarea care a fost OUG 13, pentru a opri o altă oroare: Justiţie capturată de corupţi", este mesajul publicat pe pagina de Facebook "Scoateţi corupţia din justiţie".



În documentarul Recorder apar mai mulţi procurori şi judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curţii de Apel Bucureşti schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obţine decizii favorabile unor persoane acuzate de corupţie. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci şi Puiu Popoviciu.



Judecătorul Laurenţiu Beşu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu. Beşu declară că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupţie.



Afirmaţiile lui Beşu au fost întărite de o judecătoare, care a intervenit în conferinţa de presă convocată joi de conducerea CAB.



"Mă numesc Raluca Moroşanu. Sunt judecător la Secţia I Penală a Curţii de Apel Bucureşti. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel Bucureşti. Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa, ca paranteză - nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la "Doi şi un sfert", nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune", a declarat magistratul, la începutul conferinţei.