Fără apă, fără răspunsuri, fără ministru: PUSL rămâne în stradă și cere demisia Dianei Buzoianu

PUSL consideră că situația depășește cadrul unui blocaj administrativ și reprezintă un eșec grav al autorităților în garantarea unui drept elementar. Lipsa apei curate a devenit o problemă de sănătate publică, iar tăcerea și indecizia autorităților au amplificat criza.

Liderul PUSL, Liviu Negoiță, a declarat că partidul va rămâne în stradă atât timp cât va fi nevoie, subliniind că responsabilitatea politică nu poate fi evitată atunci când sunt afectate comunități întregi.

Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL și fost ministru al Mediului, a arătat că explicațiile tardive și pasarea responsabilității între instituții nu pot ține loc de soluții și nu pot justifica riscurile la care sunt expuși oamenii.

Potrivit PUSL, criza apei scoate la iveală incompetență, lipsă de coordonare și indiferență față de cetățeni, iar protestele sunt expresia unei nemulțumiri reale și legitime.

Mesajul transmis din stradă este clar: apa curată este un drept, iar demisia este o consecință politică firească atunci când acest drept este încălcat.

