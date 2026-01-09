Șase oferte depuse pentru construirea unui complex medical la Fundeni

Ele au fost depuse de către:

– Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

– Strabag

– Asocierea MIS Grup (lider), Minimed Solutions SRL, Aqua Serv, Riola-Module LTD – W.D. Concord West Doo, Ness Proiect Europe, Atelier Decumanus

– Asocierea Construcții Erbașu (lider), Cubicon Invest, Concrete & Design Solutions, Bog’art , Concelex Engineering SRL, Concelex, Vici Evolution , Almed Investments, Smgelectronica

– Asocierea CCN Altyapi Yatirimlari Ve İnşaat Anonim Şikreti (lider), CCN Yatirim Holding Anonim Sirketi, CCN International SRL, Rotary Constructii Mentenanță, Bedamiro Holding Parcari Construct

– Asocierea Leviatan Design (lider), Ubitech Construcții SRL, Romcim, Gama Endüstri Tesisleri Imalat ve Montaj AS.

Contractul are valoarea de 1,34 miliarde de lei (fără TVA), echivalentul a 264 milioane de euro.

Evaluarea tehnică și financiară a ofertelor va fi realizată până la 31 martie 2026.

În conformitate cu prevederile Studiului de Fezabilitate, contractul include:

– proiectarea viitoarelor lucrări și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului conform prevederilor legale;

– construirea a cinci corpuri de clădire;

– centrală termică, stocator oxigen, depozit butelii oxigen, depozit CO2 ;

– desființare clădiri existente (P) stație compresoare, grup electrogen, siloz, magazie, arhivă, acces secundar clădire existentă, seră;

– racordare ansamblu medical nou la tunelul existent subteran;

– relocare rețele subterane de termoficare, gaz, apă, canal, curent electric pentru eliberare amplasament;

– amenajare acces nou din Șoseaua Fundeni, drumuri, parcaje și spații verzi de incintă;

– asigurarea echipamentelor medicale fixe și zonelor cu destinație specială.

Durată contractului este de 103 luni.