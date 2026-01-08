Mamă a trei copii, ucisă într-o operațiune ICE: Minneapolis își plânge victima, JD Vance ia apărarea agenților

„A ripostat. S-a apărat. Motivul pentru care această femeie e moartă este pentru că a încercat să lovească pe cineva cu mașina ei, iar tipul acela a acționat în autoapărare”, a spus joi vicepreședintele Vance, citat de ABC News.

Acesta a mai afirmat că agentul Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) implicat fusese anterior lovit de o mașină. Acesta a spus că agentul era să fie ucis în urmă cu șase luni, când a fost tras de un autoturism și a suferit răni care au necesitat peste 30 de copci la un picior. „Deci crezi că poate e puțin sensibil la ideea că cineva îl lovește cu o mașină”, a afirmat, citat de Reuters.

De asemenea, vicepreședintele a criticat și modul în care mass-media a relatat incidentul de miercuri. „Modul în care presa, în general, a relatat această știre a fost o rușine absolută. Și pune în pericol ofițerii noștri în fiecare zi”, a spus, citat de Associated Press.

Miercuri, un agent ICE a ucis o femeire care se afla în propriul vehicul. Departamentul de Securitate Internă a declarat că femeia ar fi încercat să treacă cu mașina peste agenții aflați la fața locului, scrie Mediafax.

Cine era femeia ucisă și ce a urmat în Minneapolis

Victima a fost identificată ca fiind Renee Nicole Good, o femeie de 37 de ani, cetățean american, mamă a trei copii, poetă și scriitoare, care se mutase recent în zona Minneapolis–Saint Paul împreună cu partenerul său. Familia și apropiații au descris-o ca fiind o persoană creativă, compasi­vă și dedicată copiilor săi, fără legături cunoscute cu protestele sau confruntările violente.

Incidentul a avut loc în timpul unei operațiuni federale ample de control al imigrației în Minneapolis, parte a celei mai mari intensificări a activităților Serviciului pentru Imigrare și Controlul Vămilor (ICE) din istoria recentă a statului Minnesota. Autoritățile federale susțin că Good ar fi încercat să plece cu mașina spre agenți, motiv pentru care s-a tras în direcția ei, însă relatările martorilor și imaginile video apărute pe rețelele de socializare arată că femeia ar fi fost filmată în timp ce încerca să manevreze vehiculul pentru a se îndepărta, nu pentru a lovi pe cineva.

Moartea ei a stârnit un val de proteste și indignare în Minneapolis și în alte orașe americane, iar primarul orașului, Jacob Frey, și guvernatorul Tim Walz au criticat ferm operațiunea și modul în care a fost gestionat cazul, cerând o anchetă transparentă și limitarea prezenței agenților federali în comunitate. Frey a afirmat că afirmațiile privind autoapărarea „nu sunt susținute de dovezile vizuale” și a pledat pentru oprirea acțiunilor ICE în oraș, în timp ce susținătorii familiei victimei și activiștii pentru drepturile civile au cerut justiție și reforme în aplicarea legii.

Familia lui Good, precum și mai mulți lideri locali și naționali, au contestat narațiunea oficială potrivit căreia aceasta ar fi reprezentat o amenințare, subliniind că era o cetățeană neînarmată și că nu exista niciun indiciu că ar fi încercat să lovească pe cineva. Cazul continuă să fie sub investigație, cu apeluri tot mai intense pentru clarificarea circumstanțelor tragicului eveniment.

Această tragedie a alimentat deja dezbateri ample despre rolul și limitele forțelor federale de imigrație, despre utilizarea forței letale și despre relația dintre aplicarea legii și comunitățile locale în Statele Unite.

