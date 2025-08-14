PSD cere consens politic înainte de suspendarea proiectelor PNRR

Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD, se arată într-un comunicat al social-democraților.

PSD și-a exprimat foarte clar și ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără consens politic între partidele din arcul guvernamental.

Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului, se arată în comunicat.

Conducerea PSD a anunțat că va stabili, în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanță de urgență.

PSD va ține cont de constrângerile bugetare, dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru.

Sunt necesare criterii clare și obiective pentru a preveni blocajele nejustificate, se mai precizează în comunicat.

(sursa: Mediafax)