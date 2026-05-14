Adio secrete la RA-APPS: Guvernul obligă regia să publice lista completă a imobilelor și chiriașilor

Proiectul a fost inițiat de Secretariatul General al Guvernului și vizează creșterea transparenței privind patrimoniul de stat administrat de RA-APPS.

Potrivit proiectului, românii vor putea vedea oficial cine folosește imobilele administrate de RA-APPS, în baza cărui tip de contract, dacă acestea au fost atribuite direct sau prin licitație, precum și valoarea și durata contractelor. Secretarul General al Guvernului, Dan Reșitnec, a declarat că măsura urmărește eliminarea secretizării care a înconjurat ani la rând patrimoniul RA-APPS.

„Am promis că facem lumină. Ani la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un secret de stat pentru privilegiați. Vile, apartamente, spații de protocol și terenuri aflate în proprietatea statului au fost oferite prin tot felul de contracte și aranjamente despre care românii au aflat prea puțin sau deloc”, a afirmat acesta. Oficialul a susținut că, dacă folosirea patrimoniului public este legală și corectă, informațiile trebuie să fie accesibile publicului. „USR la guvernare înseamnă transparență. Statul nu este moșia nimănui”, a mai declarat Dan Reșitnec.

Anunțul vine după mai multe inițiative publice și acțiuni în instanță realizate de reprezentanți USR pentru publicarea informațiilor privind patrimoniul RA-APPS. Deputatul USR Ionuț Moșteanu a solicitat desecretizarea contractului privind renovările realizate la vila din Aviatorilor 86 și a cerut oficial publicarea listei persoanelor care locuiesc în imobilele administrate de regie. La rândul său, deputata USR și ministra Mediului, Diana Buzoianu, a deschis o acțiune în instanță împotriva RA-APPS pentru publicarea aceleiași liste și a câștigat procesul în primă instanță. Regia a formulat recurs. „Ce nu s-a putut obține prin acțiuni individuale ani la rând, din opoziție, se obține astăzi prin decizia Guvernului”, a declarat Dan Reșitnec.

Hotărârea de Guvern urmează să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Potrivit proiectului, RA-APPS va avea obligația să publice listele complete pe site-ul oficial, într-un format accesibil publicului și în termenele stabilite prin actul normativ.

