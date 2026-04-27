Radu Marinescu despre noul Executiv: Convergență politică doar pentru schimbarea Premierului

Fostul ministru al Justiției, social-democratul Radu Marinescu, a fost întrebat luni dacă s-ar întoarce la minister în cazul în care se formează pe viitor un guvern PSD-AUR.

„Nu cred că putem să discutăm de o asociere. Este vorba de o opțiune politică convergentă doar sub aspectul de a nu mai continua guvernarea cu actualul premier. Despre alte aspecte nu s-a discutat. Cu atât mai puțin despre o revenire în guvern”, a spus Marinescu la conferința dedicată bilanțului său în fruntea Ministerului Justiției.

Întrebat din nou dacă ar accepta o revenire într-un guvern cu AUR, el a spus: „Nu pot discuta chestiuni ipotetice. Eu sunt un membru al Partidului Social-Democrat, care respectă deciziile luate de acest partid. Partidul Social-Democrat este un partid cu o opțiune pro-europeană și sunt convins că toate deciziile care vor fi adoptate vor reflecta convingerile și valorile profunde ale acestui partid”.

Radu Marinescu a spus luni că și-a încheiat misiunea la Ministerul Justiției „apreciez eu cu demnitate, cu profesionalism, cu seriozitate și cu rezultate”.

