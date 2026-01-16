Radu Miruță, după aprobarea planului SAFE: Patriotismul nu se urlă, ci se dovedește

x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Ian 2026   •   22:15
Sursa foto: Hepta/Radu Miruță despre investițiile din programul SAFE

Radu Miruță, ministrul Apărării, a reacționat la aprobarea planului SAFE pentru România, notând că finanțarea obținută va sprijini înzestrarea Armatei Române și relansarea industriei de apărare, subliniind: „patriotismul nu se urlă, ci se dovedește”.

„Proiectul SAFE, muncit în ultimele luni, în valoare de 16,68 miliarde euro, pentru înzestrarea modernă a Armatei Române și a infrastructurii asociate a fost aprobat de Comisia Europeană”, a transmis ministrul printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Miruță a subliniat că în procesul de înzestrare vor fi implicați producătorii locali. „planul inițial ca prin aceasta să dezmorțim și industria națională de armament, să facem culoar furnizorilor locali, e o realitate în România, după ani buni de visuri nerealizate.

Vom produce o parte în România, vor fi implicați furnizori locali, vom produce pentru România”, adăugând: „patriotismul nu se urlă, ci se dovedește”.

„21 de proiecte de înzestrare, de la mașini blindate, la drone, nave, elicoptere, arme, muniție, apărare antiaeriană, radare, vor fi contractate în ritm alert în următoarele luni. Cum? Transparent, prin criterii clare, urmărind cea mai bună variantă pentru statul român”, mai notează ministrul Apărării.

În încheiere, Miruță a subliniat colaborarea dintre Administrația Prezidențială, Cancelaria Prim-Ministrului și ministerele Apărării Naționale, Afacerilor Externe și Economiei.

(sursa: Mediafax)

 

