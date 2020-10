Raed Arafat: 4,5% din populaţia României ar putea fi deja infectată cu COVID

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat susține că cinci la sută din populația României a avut deja coronavirus. El crede că cei mai mulți nici măcar nu au știut că au avut COVID pentru că au avut simptome foarte ușoare.

”Cazurile care sunt testate pozitiv sunt mai puține decât cazurile generale. Din cauza asta se pun toate regulile. Dacă noi am fi siguri că cei pe care îi testăm sunt singurii pozitivi, nu am mai purta mască. Nu am mai lua măsuri de prevenire. Nu am mai lua măsuri de restricție, măcar în unele zone. E clar că avem persoane care sunt pozitive, contagioase, asimptomatice, care poate nici ele nu știu că sunt contagioase.

Arafat. a mai spus că Ministerul Sănătății a dat prevalență pe partea de anticorpi, de 4,5 - 5 %, ceea ce înseamnă că aproximativ 5% din populația României a fost deja expusă virusului,