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Decizia Ministerului Finanțelor: Reducerea costurilor și a timpului pierdut cu documentele redundante în 2026

de Redacția Jurnalul    |    29 Iun 2026   •   22:45
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Decizia Ministerului Finanțelor: Reducerea costurilor și a timpului pierdut cu documentele redundante în 2026
Cum scapă operatorii economici mari de obligația contabilă de la 30 iunie

Operatorii economici nu vor mai fi obligați să depună raportările contabile semestriale în anul 2026. Măsura a fost anunțată de Ministerul Finanțelor și urmărește reducerea birocrației pentru mediul de afaceri.

Decizia vizează operatorii economici aflați sub reglementarea Ministerului Finanțelor și nu modifică obligația de depunere a situațiilor financiare anuale.

Până acum, anumite firme erau obligate să transmită Ministerului Finanțelor raportări contabile la jumătatea anului, pe lângă bilanțurile anuale. Potrivit autorităților, această obligație nu va mai exista pentru exercițiul financiar 2026. Ministerul Finanțelor susține că măsura reduce sarcinile administrative și simplifică relația dintre companii și administrația fiscală.

Conform Legii contabilității, Ministerul Finanțelor poate solicita raportări și în timpul exercițiului financiar, nu doar la finalul acestuia. Obligația îi viza pe operatorii economici care au înregistrat, la sfârșitul exercițiului financiar precedent, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a unui milion de euro. Eliminarea raportării semestriale se aplică exclusiv pentru anul 2026.

Autoritățile precizează că firmele vor continua să întocmească și să depună situațiile financiare anuale, conform prevederilor legale în vigoare. Prin urmare, măsura nu schimbă obligațiile privind închiderea exercițiului financiar și depunerea bilanțurilor anuale.

Ministerul Finanțelor arată că eliminarea raportărilor contabile semestriale are caracter temporar. Necesitatea reintroducerii acestei obligații va fi analizată înainte de anii financiari următori, în funcție de concluziile autorităților implicate în procesul de raportare contabilă.

Executivul susține că decizia face parte dintr-un proces mai amplu de simplificare administrativă și de reducere a obligațiilor birocratice pentru companii.

Raportările contabile semestriale au fost solicitate de Ministerul Finanțelor pentru monitorizarea evoluției economice a companiilor mari. Documentele ofereau autorităților o imagine intermediară asupra activității firmelor, înainte de depunerea situațiilor financiare anuale.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: raportari financiare firme obligatii fiscale
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