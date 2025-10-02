Rata şomajului a crescut în luna august

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna august a anului 2025 a fost de 481,0 mii persoane este în creștere față de luna precedentă (471,2 mii șomeri în luna iulie) și în creștere față de aceeaşi perioadă a anului precedent (464,7 mii șomeri în luna august 2024).

Pe sexe, rata şomajului la bărbați a depăşit-o cu 0,7 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile fiind 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,5% în cazul celor de sex feminin).

Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 23,5%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada aprilie - iunie 2025.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,7% pentru luna august 2025 (5,0% în cazul bărbaţilor şi 4,5% în cazul femeilor).

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 75,7% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna august 2025.

(sursa: Mediafax)