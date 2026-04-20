Începe recensământul general al circulației rutiere pe drumurile din România

Acțiunea se desfășoară în conformitate cu prevederile Normativului AND 557/2025, care stabilește metodologia de înregistrare a traficului rutier pe drumurile naționale, județene și comunale. Datele vor fi colectate atât automat, cât și manual, în puncte de înregistrare stabilite la nivel național.

Potrivit CNAIR, obiectivele principale ale recensământului sunt determinarea intensității și compoziției traficului rutier, structurate pe categorii de vehicule, actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport, furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea investițiilor în infrastructură, întreținerea drumurilor și siguranța rutieră, precum și actualizarea bazei de date a modelelor de transport.

„Recensământul va fi realizat atât prin metode automate (utilizând sisteme automate de monitorizare), cât și prin metoda manuală, în puncte de înregistrare stabilite strategic la nivel național. Potrivit Normativului AND 557/2025, perioadele de înregistrare sunt alese astfel încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, de weekend și perioade de vârf turistic”.

Pentru drumul de interes național, înregistrările se vor desfășura pe 21 aprilie, 27 aprilie, 10 mai, 24 iulie, 9 august, 29 august, 3 octombrie, 22 octombrie și 6 noiembrie, în intervale orare de 8 ore, cu excepția datei de 20 mai, când înregistrarea se va desfășura continuu timp de 24 de ore.

Pentru drumurile de interes județean sau comunal, înregistrările se vor realiza pe aceleași date, în intervale de 14 ore zilnic, cu excepția datei de 20 mai, când înregistrarea va fi continuă, timp de 24 de ore.

CNAIR precizează că datele de înregistrare pot fi adaptate ulterior, în funcție de necesitățile operative constatate.

„De asemenea, acest proces de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părții carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat”.

Rezultatele finale ale recensământului vor fi centralizate și utilizate pentru actualizarea bazelor de date tehnice rutiere și vor fi puse la dispoziția autorităților cu atribuții în gestionarea infrastructurii rutiere.

Monitorizarea fluxurilor de trafic este esențială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, oferind suport tehnic pentru proiectarea investițiilor, planificarea lucrărilor de întreținere și optimizarea circulației.

Datele obținute vor permite, totodată, analiza dinamicii traficului și sunt fundamentale în evaluarea impactului asupra mediului, facilitând estimarea emisiilor poluante și elaborarea strategiilor de îmbunătățire a calității aerului.

(sursa: Mediafax)