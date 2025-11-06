Recomandările ANCOM pentru perioada de Black Friday

ANCOM atrage atenția cumpărătorilor online să nu se limiteze doar la analiza prețului atunci când plasează comenzi de Black Friday, ci să se concentreze și asupra detaliilor privind livrarea produselor. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice opțiunile de transport oferite de magazin, precum livrarea la adresă, în puncte fixe sau prin sisteme automate de tip easy box și să se intereseze dacă există servicii suplimentare, cum ar fi deschiderea coletului la livrare sau trimiterea cu valoare declarată.

În plus, Autoritatea avertizează că, din cauza volumului mare de comenzi, termenul de livrare poate fi mai lung decât în mod obișnuit.

În cazul produselor voluminoase, precum mobilierul sau electrocasnicele, livrarea este considerată serviciu de transport de marfă, nu serviciu poștal.

Utilizatorii trebuie, totodată, să verifice starea coletului la primire și să solicite întocmirea unui proces verbal în caz de deteriorare sau, dacă este necesar, să refuze coletul.

Autoritatea subliniază și riscurile de fraudă prin mesaje false transmise în numele unor firme de curierat, prin care se cer date personale sau bancare. ANCOM le recomandă consumatorilor să nu acceseze linkurile primite și, dacă au fost victimele unei astfel de escrocherii, să anunțe furnizorul de servicii poștale și să sesizeze Poliția.

În legătură cu eventualele reclamații, ANCOM recomandă contactarea magazinului online, iar în cazul în care situația nu se rezolvă amiabil, consumatorii se pot adresa ANPC sau Centrului European al Consumatorilor.

De asemenea, ANCOM recomandă păstrarea tuturor documentelor care dovedesc cumpărarea, documente precum facturi, bonuri fiscale sau formulare de livrare.

