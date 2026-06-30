Recrutare istorică în MApN: Armata Română scoate la concurs aproape 7.000 de posturi

''Armata Română face angajări. Aproape 7 mii de oameni, un record pentru ultimul deceniu. Printre planurile cu care am venit la minister s-au numărat: înzestrarea armatei cu tehnică modernă; împrospătarea resursei umane. Cu ambele suntem în grafic: cel mai mare program de înzestrare cu tehnică de ultimă generație tocmai s-a derulat în mai puțin de un an și tocmai a fost semnat, iar din 7 septembrie, 6.763 de noi colegi care vor fi declarați admiși în cele 38 de județe unde se fac recrutări vor începe serviciul'', a scris, marți, pe Facebook, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

MApN vine cu o serie de precizări privind condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un candidat:



* Vârsta: 18 - 45 de ani;



* Minimum 10 clase terminate;



* Nu e nevoie de facultate sau experiență militară anterioară.

''Ce primești? Salariu stabil din prima zi. Asistență medicală asigurată. O carieră sigură și respectată. Atenție: locurile se împart pe județe și selecția a început deja. (...) Mergi direct la Centrul Militar Zonal (CMZ) din județul tău sau intră pe www.recrutaremapn.ro și vezi ce ți se potrivește'', transmite MApN pe Facebook. AGERPRES