Când se redeschide rafinăria Petrotel Lukoil? Repornirea producției ar putea ieftini carburanții

Reluarea activității ar putea reduce riscul unei crize de combustibil și, în anumite condiții, chiar să ducă la scăderi de preț la pompă.

De ce a fost oprită rafinăria

Rafinăria Petrotel, deținută de compania rusă Lukoil, a intrat în revizie în toamna anului trecut, însă nu a mai fost repornită din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că situația s-a deblocat: România a primit o derogare oficială din partea autorităților americane pentru reluarea activității.

Ce înseamnă repornirea pentru piață

Odată redeschisă, rafinăria de la Ploiești ar putea produce milioane de tone de:

motorină

benzină

kerosen

Autoritățile estimează că Petrotel ar putea acoperi aproximativ 25% din necesarul de carburanți al României, ceea ce ar reduce dependența de importuri.

În prezent, România importă circa 40% din motorină, în timp ce pe segmentul benzinei nu există probleme majore.

Cum va funcționa rafinăria

Potrivit unor surse din industrie, Petrotel ar putea opera în sistem de tip „tolling”, adică:

o companie aduce țiței

rafinăria îl procesează

produsele finite sunt comercializate

Carburanții ar urma să fie distribuiți în principal în rețeaua de aproximativ 300 de benzinării Lukoil.

În acest context, Ministerul Energiei ar fi purtat discuții cu mari jucători din industrie, precum Vitol sau KazMunayGas.

Există șanse de ieftinire la pompă?

Ministrul Energiei susține că reluarea producției ar putea duce la prețuri mai mici decât în regiune. Totuși, experții sunt mai rezervați.

Specialiștii atrag atenția că:

prețul carburanților depinde în proporție de peste 40% de cotația petrolului

dacă țițeiul rămâne scump (peste 100 de dolari/baril), scăderile vor fi limitate

În prezent, în România funcționează doar două rafinării:

Petrobrazi (OMV Petrom)

Petromidia (Rompetrol)

De la începutul conflictului din regiune, prețurile au crescut semnificativ:

motorina s-a scumpit cu aproximativ 1,30 lei

benzina cu circa 75 de bani

Repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil ar putea stabiliza piața carburanților și reduce presiunea pe importuri. Deși ieftinirile nu sunt garantate, creșterea producției interne este un semnal pozitiv pentru consumatori, scrie observatornews.ro