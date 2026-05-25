Tensiuni majore în coaliție: PNL lansează un ultimatum dur pentru PSD

PSD a votat moțiunea de cenzură și a dat jos actualul guvern. De atunci au trecut aproape trei săptămâni. Partidul nu a venit cu nicio soluție pentru România.

Gabriel Andronache a transmis un mesaj direct către PSD. PNL cere social-democraților să acționeze în această săptămână. Dacă nu o fac, PNL le cere să se dea deoparte.

„Să lase pe alții să caute o soluție la ceea ce PSD a stricat", a spus Andronache.

Liderul deputaților PNL a subliniat un contrast. De la decizia depunerii moțiunii și până la votarea ei a trecut doar o săptămână. PSD a scurtat toate termenele procedurale. S-a mișcat rapid când a fost vorba să dărâme guvernul. Același PSD nu dă semne de urgență acum, când trebuie construit ceva în loc.

„PSD parcă a uitat complet de criza politică pe care a declanșat-o. Sunt aproape 3 săptămâni de când PSD a dat jos actualul guvern și n-are nicio preocupare să vină cu o soluție pentru România.

Reamintim că de la decizia depunerii moțiunii de cenzură și până la votarea ei a trecut doar o săptămână (au scurtat toate termenele procedurale) deci PSD s-a mișcat foarte repede când a fost vorba de a distruge ceva, însă același PSD nu e deloc interesat când vine vorba să pună ceva în loc”.

„Dăm un ultimatum PSD să vină în această săptămână cu o soluție la criza politică. Dacă nu poate atunci să se dea deoparte și să lase pe alții să caute o soluție la ceea ce PSD a stricat”, transmite Andronache.

