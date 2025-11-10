Noi reguli la controalele rutiere! Șoferii pot fi amendați cu până la 1.160 lei dacă uită aceste documente

Se schimbă regulile la controalele rutiere! Amenzi usturătoare pentru șoferii nepregătiți

Conducătorii auto trebuie să fie mai atenți ca niciodată atunci când pleacă la drum. În 2025, amenzile rutiere au crescut considerabil, iar sancțiunile ar putea fi și mai mari în 2026. Orice neatenție la un control rutier poate costa scump: șoferii riscă amenzi de până la 1.160 de lei dacă nu respectă regulile impuse de Poliția Rutieră.

Potrivit legislației actuale, „lipsa actelor necesare în timpul unui control al Poliției poate atrage amenzi cuprinse între 580 și 1.160 de lei, în funcție de gravitatea situației”, arată romaniatv.net.

Documente obligatorii la controlul Poliției

Șoferii români trebuie să prezinte la orice control următoarele documente:

permisul de conducere,

cartea de identitate,

certificatul de înmatriculare (talonul auto),

asigurarea obligatorie RCA.

Toate actele trebuie să fie în original, cu excepția poliței RCA, care poate fi arătată și în format digital.

Dacă un conducător auto este oprit în trafic și nu poate prezenta permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare, acesta riscă până la 8 puncte de penalizare, iar în cazul în care nu deține poliță RCA, polițiștii pot dispune suspendarea înmatriculării vehiculului sau ridicarea plăcuțelor de înmatriculare.

Lipsa permisului – sancțiune maximă de 1.160 lei

Legislația rutieră prevede clar: șoferul trebuie să aibă mereu asupra sa permisul de conducere atunci când se află la volan. Acest document dovedește dreptul de a conduce și categoria de vehicule pentru care este autorizat.

Lipsa permisului la control poate atrage o amendă de până la 1.160 de lei și 8 puncte de penalizare.

Ce riscă șoferii care pierd actele

Pentru mulți conducători auto, menținerea tuturor documentelor la zi devine o provocare. Unii uită să le aibă în mașină, alții le pierd. Totuși, legea nu face excepții – chiar și în cazul pierderii certificatului de înmatriculare sau al talonului auto, șoferii pot fi sancționați dacă circulă fără ele.

Acest document este esențial pentru circulația pe drumurile publice și trebuie prezentat la fiecare verificare a autorităților.

Cum se aplică punctele de penalizare

Încălcarea regulilor de circulație se sancționează cu amenzi contravenționale și puncte de penalizare.

Când un șofer acumulează 15 puncte, permisul este suspendat automat.

Punctele rămân active timp de 6 luni de la data aplicării sancțiunii, după care sunt șterse automat din sistem, fără ca șoferul să fie nevoit să facă vreun demers.

Conducătorii auto își pot verifica online numărul de puncte de penalizare, pentru a evita situațiile neplăcute la următorul control în trafic.