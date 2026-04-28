Regulile roamingului în Uniunea Europeană și limitele pe care trebuie să le știi

Serviciul „Roaming ca acasă” este activat automat ori de câte ori călătorești și folosești telefonul în străinătate, în oricare dintre cele 27 de țări ale UE, precum și în Islanda, Liechtenstein și Norvegia. În 2026, zona de roaming a fost extinsă și în Republica Moldova și Ucraina.

În prezent, Comisia Europeană negociază extinderea sistemului de roaming „ca acasă” în Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, potrivit informațiilor prezentate luni de DIGI EU, platforma de comunicare a Parlamentului European.

Sistemul „Roaming ca acasă” a fost extins de la 1 iulie 2022 și include beneficii suplimentare pentru utilizatori, precum o conectivitate mai bună și informații mai clare despre costuri. Regulile europene prevăd că utilizatorii ar trebui să beneficieze de servicii similare celor din țară, inclusiv viteze de internet comparabile sau acces la 5G.

În practică, acest lucru nu este mereu posibil, deoarece rețelele diferă de la o țară la alta. Potrivit legislației europene însă, operatorii au obligația să facă tot posibilul pentru a oferi aceeași calitate și să informeze clienții despre eventualele diferențe, inclusiv în contract sau pe site.

Pentru a verifica calitatea conexiunii, utilizatorii pot testa rețeaua cu aplicația netBravo, dezvoltată de European Commission. Aceasta măsoară viteza internetului și alți indicatori de performanță ai rețelei, permițând compararea serviciilor utilizate în roaming cu cele din țara de origine.

Atunci când călătoresc în străinătate, utilizatorii trebuie să primească automat un mesaj cu informații despre serviciile de urgență, inclusiv numărul 112 și alternative de contact, cum ar fi mesaje text sau aplicații. Măsura este menită să asigure acces rapid la ajutor, inclusiv pentru persoanele care nu pot efectua apeluri vocale.

Regimul „Roaming ca acasă” nu se aplică atunci când telefonul se conectează la rețele non-terestre, cum sunt cele prin satelit utilizate în avioane sau pe nave. În aceste situații, tarifele pot fi ridicate. Utilizatorii primesc alerte automate, iar serviciile se opresc după atingerea unui prag de aproximativ 50 de euro, pentru a preveni facturi neașteptate.

La trecerea frontierei, serviciile de telefonie mobilă trimit automat un mesaj cu detalii despre roaming, inclusiv limitele de utilizare și serviciile care pot genera costuri suplimentare, cum sunt anumite linii telefonice sau servicii de asistență. Potrivit regulilor europene, operatorii sunt obligați să informeze clar utilizatorii despre aceste tarife.

În cazul abonamentelor cu trafic nelimitat sau foarte ieftin, operatorii pot aplica o limită de utilizare rezonabilă pentru date. Utilizatorii sunt notificați înainte de atingerea acestei limite și atunci când ajung la costuri suplimentare de 50 și 100 de euro într-o lună. Serviciile pot fi oprite automat, dar pot fi reluate la cerere.

Limita de roaming este stabilită în funcție de prețul abonamentului, după reguli stabilite la nivelul Uniunii Europene. Volumul minim de date este de cel puțin două ori valoarea obținută din împărțirea prețului abonamentului (fără TVA) la plafonul maxim per GB. Practic, cu cât abonamentul este mai scump, cu atât volumul de internet disponibil în roaming este mai mare.

Plafonul, adică tariful maxim reglementat pentru datele consumate în roaming, a fost de 2 euro/GB în 2022 și va scădea treptat până la 1 euro/GB în 2027. După depășirea limitei, utilizatorii pot continua să folosească internetul la costuri reduse.

Dacă sunt aplicate taxe suplimentare, utilizatorii trebuie să le conteste direct operatorului de telefonie. În cazul în care problema nu este rezolvată, aceștia se pot adresa autorității naționale de reglementare în telecomunicații.

Potrivit reglementărilor UE privind roamingul „ca acasă”, serviciul este destinat călătoriilor ocazionale. Dacă un utilizator petrece mai mult timp și folosește mai mult roaming într-un alt stat UE decât în țara de origine, pe o perioadă de patru luni, operatorul poate interveni și poate aplica costuri suplimentare.

De când Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană, regimul „Roaming ca acasă” nu se mai aplică automat pentru călătoriile în această țară. Unii operatori au ales să păstreze beneficiile, însă tarifele pentru apeluri, mesaje și internet pot varia, astfel că utilizatorii sunt îndemnați să verifice condițiile înainte de plecare.

