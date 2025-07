Peste cinci milioane de euro report la Joker şi peste trei milioane de euro la Loto 6/49

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto ale Verii, care au avut loc duminică, Loteria Română a acordat peste 31.700 de câştiguri în valoare totală de peste 2,32 milioane de lei.



La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,09 milioane de lei (peste 412.600 de euro).



La Joker, la categoria a II-a este un report de peste 634.400 de lei (peste 125.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 1,2 milioane de lei (peste 237.800 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 250.400 de lei (peste 49.300 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 112.700 de lei (peste 22.200 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 119.700 de lei (peste 23.600 de euro).



La tragerea Noroc Plus s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 61.683,12 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti, sector 1.

