Iarnă fără mucegai: Ghidul complet contra umezelii din locuința ta

În perioada rece din an poate să apară condens și mucegai, ceea ce provoacă boli respiratorii, precum și daune aduse tâmplăriei și pereților.

Însă acest fenomen poate fi prevenit prin metode simple.

De ce apare condensul

Aerul cald din interior provoacă picături mici de apă pe geamurile reci.

Factori cheie: umiditate ridicată, ventilație slabă, izolație proastă. Ignoră-l și riști mucegai pe pereți, mirosuri persistente și probleme de sănătate la copii.

Ventilație: arma secretă zilnică

Aerisește intens 10-15 minute zilnic, indiferent de anotimp.

Deschide ferestrele după duș, gătit sau rufe ude.

Activează hota și ventilatorul de baie.

Controlează umiditatea (30-50% optim)

Cumpără un dezumidificator accesibil.

Nu usca rufele în casă. Acoperă oalele la gătit.

Menține temperatura constantă în casă.

Izolație și soluții rapide

Alege geamuri termopan sau folie termoizolantă. Verifică ramele și garniturile.

Urgențe: șterge gemurile zilnic cu lavetă uscată, aplică puțin detergent de vase pe geamuri și nu acoperi caloriferele.

Semnal de alarmă

Formarea condensului arată că exstă un dezechilibru în locuința ta privind umitidatea, ventilația și temperatura, potrivit dcmedical.ro.