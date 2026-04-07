Restricții de circulație în perioada Paștelui pe A2, DN7 și DN39

de Redacția Jurnalul    |    07 Apr 2026   •   11:40
Sursa foto: Hepta/Restricții de circulație

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță restricții de circulație în perioada Paștelui pe A2, DN7 și DN39.

CNAIR anunță că restricțiile vizează vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.

Circulația acestor vehicule este interzisă în zilele de joi 9 Aprilie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), 10 Aprilie (Vinerea Mare), 11 Aprilie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), 12 și 13 Aprilie (prima și a doua zi de Paste) 2026 pe anumite tronsoane de drumuri.

Este vorba de ausotrada A2, București (intersecția A2 cu DNCB) – Fundulea - Lehliu - Fetești - Cernavodă - Constanța (intersecția A2 cu A4), de DN 7 Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) - Râmnicu Vâlcea - Vestem (intersecția DN7 cu DN 1) și de DN 39 Agigea (intersecția DN39 cu DN 39A) - Mangalia (limita municipiu).

Încălcarea acestor restricții constituie contravenții și se sancționează cu amendă.

Intervalele orare în care circulația este restricționată pot fi văzute pe site-ul CNAIR.

 

(sursa: Mediafax)

