x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru filmarea unui spot publicitar

Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru filmarea unui spot publicitar

de Redacția Jurnalul    |    09 Sep 2025   •   09:23
Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru filmarea unui spot publicitar
Sursa foto: CNAIR

Traficul pe DN 7C Transfăgărășan este restricționat marți pentru filmarea unui spot publicitar. Restricțiile se aplică între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă, pe o porțiune de 14 kilometri.

Circulația va fi întreruptă în două intervale: dimineața între 07:00 și 11:00, și după-amiaza între 14:30 și 19:00.

În timpul restricțiilor, mașinile vor putea trece cu intermitențe de aproximativ 15 minute. Șoferii care plănuiesc să traverseze Transfăgărășanul sunt sfătuiți să țină cont de aceste întârzieri.

Tronsonul afectat este între kilometrii 114 și 128, una dintre zonele cele mai spectaculoase ale drumului de munte.

Centrul I,fotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române recomandă șoferilor să respecte restricțiile instituite și să ia în calcul timpul suplimentar necesar pentru parcurgerea traseului.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: restricţii transfagarasan circulaţie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri