Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru filmarea unui spot publicitar

Circulația va fi întreruptă în două intervale: dimineața între 07:00 și 11:00, și după-amiaza între 14:30 și 19:00.

În timpul restricțiilor, mașinile vor putea trece cu intermitențe de aproximativ 15 minute. Șoferii care plănuiesc să traverseze Transfăgărășanul sunt sfătuiți să țină cont de aceste întârzieri.

Tronsonul afectat este între kilometrii 114 și 128, una dintre zonele cele mai spectaculoase ale drumului de munte.

Centrul I,fotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române recomandă șoferilor să respecte restricțiile instituite și să ia în calcul timpul suplimentar necesar pentru parcurgerea traseului.

(sursa: Mediafax)