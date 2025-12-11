Rețelele energetice intră în upgrade: țările UE ar putea plăti facturi mai mici

Noile măsuri vor permite integrarea unei cantități mai mari de energie curată, mai ieftină, și vor accelera electrificarea economiei, contribuind astfel la scăderea facturilor și la asigurarea unui trai accesibil pentru toți cetățenii europeni. Pentru a reduce aceste diferențe și a contribui la competitivitatea economică, Comisia propune creșterea semnificativă a sprijinului financiar. În cadrul Cadrului Financiar Multianual 2028-2034, bugetul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF Energy) ar urma să crească de cinci ori, de la 5,84 miliarde € la 29,91 miliarde €. Această finanțare publică robustă va fi completată de măsuri menite să mobilizeze investiții private prin viitoarea Strategie pentru Investiții în Energie Curată.

Potrivit CE, mai multe state membre nu sunt pe drumul cel bun pentru a atinge obiectivul de interconectare de 15% până în 2030. Consecințele acestei întârzieri sunt semnificative: în 2022, combustibilii fosili reprezentau 70% din energia disponibilă brută în UE, iar 98% din petrolul și gazul consumat era importat, expunând Uniunea la volatilitate și riscuri geopolitice. Disparitățile majore de preț la energie reflectă, de asemenea, lipsa unei infrastructuri integrate și moderne. În 2024, prețurile energiei electrice pentru industrie au atins 0,199 €/kWh în UE, comparativ cu 0,082 € în China și 0,075 € în SUA. În prima jumătate a anului 2025, prețul pentru consumatori varia în UE de la 0,3835 €/kWh în Germania la 0,1040 €/kWh în Ungaria, în timp ce prețurile pentru non-gospodării oscilau între 0,2726 €/kWh în Irlanda și 0,0804 €/kWh în Finlanda.

Ce prevede noul pachet:

• Investiții majore în rețelele electrice, pe fondul creșterii presiunii asupra infrastructurii: în 2022, congestiile au generat costuri de 5,2 miliarde euro, iar fără intervenție acestea ar putea urca la 26 miliarde euro până în 2030. • Opt „Autostrăzi de Energie” strategice, pentru a consolida capacitatea rețelei europene – de la Marea Baltică la Cipru și din Europa de Sud-Est până la Peninsula Iberică. Aceste coridoare conectează zonele cu producție ridicată de energie regenerabilă cu regiunile cu cerere intensă și susțin integrarea reală a pieței europene.

• Interconectări și linii transfrontaliere de mare capacitate, care permit transportul eficient al energiei și reduc blocajele dintre piețe.

• O hartă unică europeană de planificare a infrastructurii, care integrează toate sectoarele energetice pentru o abordare coordonată la nivelul întregii Uniuni. Aceasta urmărește eliminarea suprapunerilor, prioritizarea investițiilor și orientarea lor către proiecte cu impact maxim.

• Digitalizarea și modernizarea rețelelor, inclusiv extinderea smart grids, pentru a integra volume tot mai mari de regenerabile și pentru a crește flexibilitatea sistemului.

• Simplificarea și accelerarea procedurilor de autorizare – pentru infrastructura de transport, proiecte regenerabile, stocare și stații de încărcare.

• Creșterea acceptanței publice, prin implicarea comunităților locale și prin mecanisme care asigură distribuirea beneficiilor proiectelor la nivel local.

• Întărirea securității și rezilienței rețelelor, în contextul creșterii riscurilor cibernetice și a vulnerabilității interconectărilor considerate infrastructură strategică.











