Rezultate Loto 6/49 13 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Joi, 13 noiembrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile din 9 noiembrie au fost acordate peste 36.200 de câștiguri, în valoare totală de peste 52,27 milioane de lei.
Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 13 noiembrie 2025:
Loto 6 din 49: 39, 7, 44, 9, 5, 43
Loto 5 din 40: 9, 36, 35, 11, 14, 5
Joker: 20, 14, 24, 31, 34 + 18
Noroc: 3 2 9 2 0 7 1
Super Noroc: 5 8 8 5 2 4
Noroc Plus: 2 3 5 6 3 7
În urma câștigării premiului de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 49.149.676,24 lei (peste 9,66 milioane euro), Loteria Română a anunțat că suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 200.000 de lei pentru tragerea de joi, 13 noiembrie 2025.
Premiul câștigat duminică, 9 noiembrie, este al doilea ca valoare din istoria Loto 6/49 și a fost obținut cu o singură variantă jucată online, pe platforma bilete.loto.ro. Este, totodată, al treilea premiu de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.
La celelalte jocuri Loto, se anunță reporturi consistente:
-
Noroc: report cumulat de peste 4 milioane lei (aproximativ 787.100 euro);
-
Joker: report de peste 38,13 milioane lei (peste 7,49 milioane euro) la categoria I;
-
Noroc Plus: report de peste 110.200 lei (peste 21.600 euro);
-
Loto 5/40: report de peste 224.500 lei (peste 44.100 euro) la categoria I și peste 41.400 lei la categoria a II-a;
-
Super Noroc: report cumulat de peste 52.000 lei.
Duminică, 9 noiembrie, s-au înregistrat și alte câștiguri importante:
-
La Noroc, categoria a III-a, un jucător din Sibiu a câștigat 60.352,80 lei;
-
La Joker, categoria a II-a, un bilet jucat în Dej a adus un câștig de 241.000,91 lei.