Rezultate Loto 6/49 13 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Joi, 13 noiembrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile din 9 noiembrie au fost acordate peste 36.200 de câștiguri, în valoare totală de peste 52,27 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 13 noiembrie 2025:

Loto 6 din 49: 39, 7, 44, 9, 5, 43

Loto 5 din 40: 9, 36, 35, 11, 14, 5

Joker: 20, 14, 24, 31, 34 + 18

Noroc: 3 2 9 2 0 7 1

Super Noroc: 5 8 8 5 2 4

Noroc Plus: 2 3 5 6 3 7

În urma câștigării premiului de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 49.149.676,24 lei (peste 9,66 milioane euro), Loteria Română a anunțat că suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 200.000 de lei pentru tragerea de joi, 13 noiembrie 2025.

Premiul câștigat duminică, 9 noiembrie, este al doilea ca valoare din istoria Loto 6/49 și a fost obținut cu o singură variantă jucată online, pe platforma bilete.loto.ro. Este, totodată, al treilea premiu de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

La celelalte jocuri Loto, se anunță reporturi consistente:

Noroc : report cumulat de peste 4 milioane lei (aproximativ 787.100 euro );

Joker : report de peste 38,13 milioane lei (peste 7,49 milioane euro ) la categoria I;

Noroc Plus : report de peste 110.200 lei (peste 21.600 euro );

Loto 5/40 : report de peste 224.500 lei (peste 44.100 euro ) la categoria I și peste 41.400 lei la categoria a II-a;

Super Noroc: report cumulat de peste 52.000 lei.

Duminică, 9 noiembrie, s-au înregistrat și alte câștiguri importante: