Rezultate Loto 6/49 17 august 2025. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 17 august 2025:

Loto 6 din 49: 4, 35, 12, 3, 7, 42

Loto 5 din 40: 37, 3, 5, 25, 10, 30

Joker: 14 /23, 12, 25, 35, 17

Noroc Plus: 8 9 2 9 6 7

Super Noroc: 2 9 9 9 1 6

Noroc: 0 7 6 9 6 5 9

Loto 6/49 și Noroc – premii uriașe în joc

La Loto 6/49, categoria I a înregistrat un report impresionant, de peste 21,55 milioane de lei (echivalentul a peste 4,25 milioane de euro). În același timp, la Noroc se cumulează un report de peste 2,61 milioane de lei (aproximativ 516.000 de euro).

Joker și Noroc Plus – cele mai mari sume puse în joc

Jocul Joker continuă să atragă atenția cu un report record la categoria I, în valoare de peste 28,54 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro). La categoria a II-a, reportul depășește 222.100 lei (43.800 de euro).

La Noroc Plus, premiul de categoria I a ajuns la peste 1,4 milioane de lei (277.900 de euro).

Loto 5/40 și Super Noroc – câștiguri consistente

La Loto 5/40, premiul de categoria I a urcat la peste 792.200 de lei (156.400 de euro), iar la categoria a II-a reportul a trecut de 84.900 de lei.

La Super Noroc, premiul pus în joc la categoria I este de peste 156.300 de lei (30.800 de euro).

Premiu câștigat la Joker în Eforie Sud

Duminică, la Joker, un jucător inspirat a obținut premiul de categoria a III-a, în valoare de 70.749,95 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție Loto din Eforie Sud.