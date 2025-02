Rezultate Loto 6/49 27 februarie 2025. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 27 februarie 2025:

Loto 6 din 49: 20, 11, 16, 41, 17, 46

JOKER: 8, 23, 30, 38, 32 + 7

Loto 5 din 40: 24, 10, 36, 38, 27, 14

Noroc: 2, 0, 7, 1, 9, 2, 5

Super Noroc: 9, 3, 2, 1, 6, 9

Noroc Plus: 7, 4, 9, 7, 0, 4

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 20,25 milioane de lei (peste 4,06 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,75 milioane de lei (peste 2,56 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,83 milioane de lei (peste 2,37 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 71.400 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 181.200 de lei (peste 36.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 402.700 de lei (peste 80.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 75.700 de lei.

La tragerea Loto 6/49 s-au castigat sase premii de categoria a II-a in valoare de 80.297,94 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Radauti, judetul Suceava si din Constanta, pe aplicatia mobila AmParcat.ro, pe joaca.loto.ro, pe bilete.loto.ro si la o statie de plata partenera.

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 82.014,70 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Brasov.