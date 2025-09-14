Rezultate LOTO 6/49 duminică 14 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 14 septembrie 2025:

Loto 6 din 49: 43, 30, 39, 31, 3, 22

Loto 6 din 49, tragere specială: 29, 12, 47, 9, 33, 11

Loto 5 din 40: 35, 13, 37, 11, 2, 3

Loto 5 din 40, tragere specială: 37, 17, 3, 26, 27, 14

Joker: 12 / 32, 38, 5, 29, 34

Joker suplimentar: 18 / 23, 13, 24, 42, 14

Noroc: 2 1 6 2 1 8 2

Noroc Plus: 8 1 9 3 7 0

Super Noroc: 5 0 1 5 6 2

Trageri duble și fonduri suplimentate

Cu ocazia aniversării, Loteria Română a organizat două trageri pentru fiecare dintre jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40: o tragere principală și una suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, fondul de câștiguri la categoria I a fost suplimentat astfel:

Loto 6/49 – 200.000 lei

Joker – 100.000 lei

Loto 5/40 – 50.000 lei

Reporturi uriașe la principalele jocuri loto

La Loto 6/49, reportul la categoria I depășește 29,41 milioane lei (peste 5,80 milioane euro), iar la Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 2,88 milioane lei (peste 569.700 euro).

La Joker, reportul la categoria I este de peste 31,39 milioane lei (peste 6,19 milioane euro), iar la categoria a II-a de peste 528.700 lei (peste 104.200 euro). La Noroc Plus, reportul cumulat depășește 215.000 lei (peste 42.400 euro).

Pentru Loto 5/40, reportul la categoria I este de peste 54.800 lei (peste 10.800 euro), iar la categoria a II-a depășește 27.400 lei. La Super Noroc, reportul pentru categoria I este de peste 199.600 lei (peste 39.300 euro).

Câștiguri consistente la tragerea precedentă

La tragerile din 11 septembrie, Loteria Română a acordat peste 21.900 de câștiguri, însumând peste 1,54 milioane lei.