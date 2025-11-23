x close
de Vali Deaconescu    |    23 Noi 2025   •   18:43
Rezultate Loto 6/49 23 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Sursa foto: Hepta/loto

Duminica, 23 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Romana a acordat 17.510 de castiguri in valoare totala de peste 1,51 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 23 noiembrie 2025:

Loto 6 din 49: 12, 20, 11, 17, 26, 39

Loto 5 din 40: 17, 7, 19, 23, 40, 11

Joker: 38, 12, 43, 13, 20 +11 

Noroc: 2, 7, 1, 3, 3, 8, 5

Super Noroc: 0, 0, 0, 0, 6, 6

Noroc Plus: 4, 9, 4, 1, 6, 0

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,93 milioane de lei (peste 380.200 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,29 milioane de lei (peste 843.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,55 milioane de lei (peste 7,77 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 306.900 de lei (peste 60.300 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 217.800 de lei (peste 42.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 495.000 de lei (peste 97.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 69.700 de lei.

La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 171.711,52 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Carei, judetul Satu Mare.

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 93.174,59 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Valenii de Munte, judetul Prahova.

La tragerea Noroc Plus s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 74.751,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

