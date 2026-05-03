Rezultate Loto 3 mai 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 3 mai 2026:

Loto 6 din 49: 38, 42, 17, 39, 45, 37

Loto 5/40: 37, 4, 36, 14, 40, 21

Joker: 27, 12, 3, 19, 6 /4

Noroc: 1 9 5 4 3 3 8

Super Noroc: 1 6 6 7 5 0

Noroc Plus: 6 9 5 6 4 1

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,85 milioane de lei (peste 3,86 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,16 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 759.900 de lei (peste 147.700 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 121.000 de lei (peste 23.500 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 54.000 de lei (peste 10.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 277.900 de lei (peste 54.000 de euro) ). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 183.400 de lei (peste 35.600 de euro).

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.087.790 de lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 83.100,86 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Pitesti.