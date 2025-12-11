x close
Rezultate LOTO 6/49 joi 11 decembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

de Vali Deaconescu    |    11 Dec 2025   •   19:15
Sursa foto: Hepta/loto

Joi, 11 decembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la La TRAGERILE SPECIALE LOTO DE MOS NICOLAE, care au avut loc duminica, 7 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 32.100 de castiguri in valoare totala de peste 2,59 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 11 decembrie 2025:

Loto 6 din 49: 39, 4, 35, 36, 33, 6
Loto 5 din 40: 40: 6, 27, 9, 31, 4, 11
Joker: 11, 12, 22, 5, 25 (+18)
Noroc: 1410318
Super noroc 4 4 0 9 4 3
Noroc plus 2 5 4 7 2 2

La  Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,07 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,42 milioane de lei (peste 869.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 42,12 milioane de lei (peste 8,27 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste  132.000 de lei (peste 25.900 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 401.800 de lei (peste 78.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei  (peste 197.200 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 101.100 de lei (peste 19.800 de euro).

