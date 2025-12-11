Rezultate LOTO 6/49 joi 11 decembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 11 decembrie 2025:

Loto 6 din 49: 39, 4, 35, 36, 33, 6

Loto 5 din 40: 40: 6, 27, 9, 31, 4, 11

Joker: 11, 12, 22, 5, 25 (+18)

Noroc: 1410318

Super noroc 4 4 0 9 4 3

Noroc plus 2 5 4 7 2 2

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,07 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,42 milioane de lei (peste 869.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 42,12 milioane de lei (peste 8,27 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 132.000 de lei (peste 25.900 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 401.800 de lei (peste 78.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.200 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 101.100 de lei (peste 19.800 de euro).