Rezultate LOTO 6/49 joi 16 aprilie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 16 aprilie 2026:

Loto 6 din 49: 26 38 11 44 14 37

Loto 5 din 40: 40 13 33 26 2 24

Joker: 43 36 32 39 10 + 13

Noroc: 2 8 7 3 5 7 0

Super Noroc: 9 0 6 2 3 5

Noroc Plus: 9 6 8 6 5 3

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,48 milioane de lei (peste 3,04 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,76 milioane de lei (peste 1,13 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 64,61 milioane de lei (peste 12,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 179.900 de lei (peste 35.300 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report de peste 196.000 de lei (peste 38.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 531.900 de lei (peste 104.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 143.100 de lei (peste 28.100 de euro).

La tragerea principala Joker, la categoria a III-a, s-au inregistrat trei castiguri in valoare de 59.984,21 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Bucuresti, sectorul 4 si pe joaca.loto.ro.

La tragerea suplimentara Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 359.905,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Horezu.

La tragerea principala Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 61.156 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Tulcea.