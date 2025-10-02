Rezultate LOTO 6/49 joi 2 octombrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

x close
de Vali Deaconescu    |    02 Oct 2025   •   21:37
Joi, 2 octombrie, au avut loc noi trageri Loto organizate de Loteria Română pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. În urma tragerilor precedente, desfășurate duminică, 28 septembrie, s-au acordat 35.296 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 2 octombrie 2025:

Loto 6 din 49: 30, 9, 47, 23, 5, 10
Loto 5 din 40: 31, 13, 5, 6, 35, 27
Joker: 15, 4, 23, 3, 10 / 19
Noroc: 5 2 8 4 7 5 8
Super Noroc: 2 9 5 4 7 1
Noroc Plus: 3 7 0 3 5 7

Potrivit Loteriei Române, marile premii rămân în joc, iar reporturile au crescut considerabil:

  • Loto 6/49, categoria I: peste 36,21 milioane de lei (aproximativ 7,13 milioane de euro)

  • Noroc: report cumulat de peste 2,82 milioane de lei (peste 556.100 de euro)

  • Joker, categoria I: peste 33,68 milioane de lei (peste 6,63 milioane de euro)

  • Joker, categoria a II-a: peste 1 milion de lei (aproximativ 197.300 de euro)

  • Noroc Plus, categoria I: peste 109.500 de lei (peste 21.500 de euro)

  • Loto 5/40, categoria I: peste 262.300 de lei (aproape 51.600 de euro)

  • Loto 5/40, categoria a II-a: peste 67.700 de lei (peste 13.300 de euro)

  • Super Noroc, categoria I: peste 224.500 de lei (peste 44.200 de euro)

Noroc pentru jucătorii din Arad și Timișoara

Două câștiguri importante au fost înregistrate la jocul Noroc:

  • La categoria a II-a, un jucător din Arad a câștigat 680.428,80 lei, cu un bilet jucat la o agenție locală.

  • La categoria a III-a, un alt câștig, de 53.711,56 lei, a fost obținut la Timișoara, cu un bilet validat la o agenție loto din oraș.

 

