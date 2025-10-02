Rezultate LOTO 6/49 joi 2 octombrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Loto 6 din 49: 30, 9, 47, 23, 5, 10

Loto 5 din 40: 31, 13, 5, 6, 35, 27

Joker: 15, 4, 23, 3, 10 / 19

Noroc: 5 2 8 4 7 5 8

Super Noroc: 2 9 5 4 7 1

Noroc Plus: 3 7 0 3 5 7

Potrivit Loteriei Române, marile premii rămân în joc, iar reporturile au crescut considerabil:

Loto 6/49, categoria I: peste 36,21 milioane de lei (aproximativ 7,13 milioane de euro)

Noroc: report cumulat de peste 2,82 milioane de lei (peste 556.100 de euro)

Joker, categoria I: peste 33,68 milioane de lei (peste 6,63 milioane de euro)

Joker, categoria a II-a: peste 1 milion de lei (aproximativ 197.300 de euro)

Noroc Plus, categoria I: peste 109.500 de lei (peste 21.500 de euro)

Loto 5/40, categoria I: peste 262.300 de lei (aproape 51.600 de euro)

Loto 5/40, categoria a II-a: peste 67.700 de lei (peste 13.300 de euro)