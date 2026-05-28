x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Rezultate LOTO 6/49 joi 28 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Rezultate LOTO 6/49 joi 28 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

de Vali Deaconescu    |    28 Mai 2026   •   18:47
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Rezultate LOTO 6/49 joi 28 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi
Hepta/Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 28 mai 2026:

Joi, 28 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 mai, Loteria Română a acordat peste 30.080 de câștiguri în valoare totală de peste 2,52 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 28 mai 2026:

Loto 6 din 49: 19, 21, 35, 30, 13, 22

Loto 5 din 40: 33, 36, 11, 20, 14, 10

Joker: 10, 19, 3, 45, 20 + 10

Noroc: 0335334

Super Noroc: 881746

Noroc Plus: 289011

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 26,76 milioane de lei (peste 5,09 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,97 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,27 milioane de lei (peste 433.600 de euro). La categoria a II-a si la categoria a III-a se inregistreaza, la fiecare categorie in parte, peste 52.900 de lei. La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 160.800 de lei (peste 30.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 666.400 de lei (peste 126.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 240.800 de lei (peste 45.800 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 103.892,88 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Deva.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: LOTO 6/49 din 28 mai Loto 6/49 Rezultate Loto 6/49
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri