Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a preluat una dintre cele mai mari fabrici din Iași

Această achiziție se adaugă portofoliului de investiții pe care Ahmetov îl deține în România, concentrat în special pe sectorul energiei regenerabile. Recent, omul de afaceri a marcat un progres semnificativ în acest domeniu prin conectarea la rețea a parcului fotovoltaic Glodeni II, începând livrarea energiei către operatorul național.

Compania sa, DRI, operează deja în România parcul eolian de 60 MWp de la Ruginoasa, județul Iași, primul parc eolian finalizat în ultimul deceniu și operațional din decembrie 2023. Pe lângă Ruginoasa și Glodeni I și II, DRI a demarat construcția unui nou parc fotovoltaic de 126 MWp în Văcărești, județul Dâmbovița.

Cine este Rinat Ahmetov

Născut pe 21 septembrie 1966, Rinat Ahmetov este cel mai bogat om din Ucraina, fost politician și om de afaceri de top. Este fondatorul și președintele System Capital Management (SCM) și președintele clubului de fotbal Șahtiar Donețk. Forbes îl clasează pe locul 457 în topul miliardarilor mondiali, cu o avere estimată la 7,9 miliarde de dolari.

Conflictul din Ucraina a afectat grav afacerile sale: fabricile Metinvest și stațiile de energie DTEK au fost distruse de forțele ruse, cauzând moartea a peste 500 de angajați. Companiile sale încă funcționale au donat 150 de milioane de dolari în bunuri și servicii și au produs aproape 200.000 de veste antiglonț și adăposturi blindate pentru armată.

Fiul unui miner, Ahmetov și-a început cariera achiziționând active miniere în timpul privatizărilor din anii ’90. În prezent, miliardarul deține proprietăți de lux, inclusiv o vilă în Franța, un apartament în Londra și așteaptă livrarea unui iaht impresionant de 145 de metri, Project Luminance, evaluat la 500 de milioane de dolari, notează Adevărul.